Les députés donnent le feu vert au projet d’autoroute Gia Nghia - Chon Thành

Photo : CTV/CVN

Le tronçon, qui s’étend de Gia Nghia dans la province de Dak Nông (Hauts plateaux du Centre) à Chon Thành dans la province méridionale de Binh Phuoc, a une longueur totale de 128,8 km et un investissement total de 25,54 billions de dôngs (plus d’un milliard d'USD).

Le projet devra être mis en chantier de 2024 à 2026 et mis en service en 2027. Il vise à relier les Hauts plateaux du Centre et les régions du Sud-Est, et à relier Binh Phuong, Dak Nông et d’autres localités voisines à Hô Chi Minh-Ville.

Ce projet créera ainsi un nouvel espace de développement et de motivation pour les deux régions, et optimisant le potentiel des régions en matière d’utilisation des terres, de tourisme, de transformation et d’exploitation minière, contribuant ainsi à l’accomplissement de leurs tâches socio-économiques et de défense-sécurité.

VNA/CVN