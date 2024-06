Les échanges de haut niveau élèvent le partenariat de coopération stratégique global Vietnam - Chine

>> Les médias chinois couvrent le voyage d'affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh en Chine

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh termine son voyage de travail en Chine

>> Le ministre des Affaires étrangères qualifie de succès la visite du PM Pham Minh Chinh en Chine

Photo : VNA/CVN

L’échange de visites de haut niveau entre la Chine et le Vietnam guide le développement des relations bilatérales, renforce la confiance mutuelle dans les stratégies de développement des deux parties, a déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) le Pr. Xu Liping, directeur du Centre d’études sur l’Asie du Sud-Est de l’Académie chinoise des sciences sociales.

Grâce à cette confiance mutuelle stratégique, les deux pays peuvent promouvoir davantage leur coopération dans des domaines tels que l’économie, les échanges entre les peuples et la sécurité, a-t-il indiqué, la qualifiant d’une caractéristique très importante dans les relations entre la Chine et le Vietnam.

Durant sa visite, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une entrevue avec le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping, s’est entretenu avec son homologue chinois Li Qiang, a rencontré le membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois et président de la Conférence consultative politique du peuple chinois Wang Huning, et le membre du Bureau politique du Parti communiste chinois et vice-Premier ministre du Conseil des Affaires d’État chinois Zhang Guoqing.

À travers les échanges de haut niveau, les deux parties visent à approfondir davantage leur partenariat de coopération stratégique global, au bénéfice des deux peuples, a poursuivi Xu Liping.

Les dirigeants des deux pays ont souligné lors de leurs rencontres la nécessité de promouvoir la coopération économique bilatérale, y compris la construction de zones économiques transfrontalières et le renforcement de la connexion des infrastructures de transport, a noté pour sa part la professeure Liu Ying, experte en commerce et relations internationales de l’Institut d’études financières de Chongyang de l’Université Renmin de Chine.

Le renforcement de la construction des zones économiques transfrontalières aidera les deux pays à accroître leurs investissements dans le secteur de coopération économique, et en même temps, à renforcer le rôle et la position des deux pays dans le développement stable dans les chaînes d’approvisionnement et industrielles mondiales, a-t-elle souligné.

La professeure Liu Ying a également estimé que les deux pays devraient accélérer le plan de coopération reliant "la Ceinture et la Route" et "Deux couloirs, une ceinture", y compris la construction et la connexion d’infrastructures de transport routier, ferroviaire et maritime, l’efficacité du dédouanement pour des livraisons plus rapides.

En outre, les deux experts ont proposé de promouvoir la diplomatie entre les chefs d’État, de consolider les bases des intérêts par la coopération pratique, de résoudre efficacement les différends, d’intensifier les échanges populaires, ainsi que de renforcer la coopération en matière d’économie numérique, d’économie verte, de chaînes d’approvisionnement et industrielles, de finance, de commerce, d’éducation et de culture.

VNA/CVN