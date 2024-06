Vietnam et Thaïlande cherchent à renforcer leur coopération interparlementaire

>> Promotion du partenariat stratégique renforcé Vietnam-Thaïlande

>> L’année 2024 ouvrira un nouveau chapitre dans les relations Vietnam - Thaïlande

>> Vietnam - Thaïlande : désir commun d'intensifier les mécanismes de coopération

Photo : VNA/CVN

Félicitant la Thaïlande pour l'organisation réussie de ses élections sénatoriales, la vice-présidente a déclaré que l'AN vietnamienne continuerait à coopérer étroitement avec la Chambre des représentants et le Sénat de Thaïlande. Elle a affirmé que le Vietnam prenait en haute considération et souhaitait toujours à renforcer davantage les liens, la confiance mutuelle et le partenariat stratégique renforcé entre les deux pays, dans le but d'améliorer leurs relations dans un avenir proche. En outre, les dirigeants du Parti et de l’État souhaitent promouvoir les relations de coopération interparlementaires, a-t-elle ajouté.

Conformément à l'accord de coopération signé entre les deux organes législatifs en décembre 2023, Nguyên Thi Thanh a suggéré aux deux pays de continuer de valoriser le rôle d'une passerelle de leurs groupes parlementaire d'amitié dans la promotion des échanges de délégations à tous les niveaux, des programmes d'échange interparlementaires pour partager des expériences en matière législative et dans la supervision de la mise en œuvre des accords bilatéraux. En outre, les deux pays devraient mettre en œuvre efficacement le programme d'action pour leur partenariat stratégique renforcé au cours de la période 2022-2027.

Elle a déclaré que l'AN et le gouvernement vietnamiens facilitaient et encourageaient toujours les opérations commerciales et l'expansion des investissements des entreprises thaïlandaises au Vietnam, en particulier dans la transformation numérique, l'économie numérique, l'économie verte, les énergies renouvelables et la transition énergétique juste.

Dans l'espoir d'un soutien accru du Parlement thaïlandais aux relations bilatérales dans les forums multilatéraux, en particulier aux Nations unies, à l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN, à l'ASEAN et aux mécanismes de coopération sub-régionaux, Nguyên Thi Thanh a appelé au maintien de consultations et d'une coordination étroites entre eux et avec d’autres pays de l’ASEAN, au service de l’édification de la communauté de l’ASEAN. Il est également nécessaire de renforcer la solidarité intra-bloc et de renforcer le rôle central de l'ASEAN dans la résolution des problèmes régionaux, a-t-elle indiqué.

Le président du Groupe parlementaire d'amitié Thaïlande - Vietnam, Sakchai Tanaboonchai, a déclaré à son hôte que depuis sa création, son groupe avait entrepris de nombreuses activités concrètes pour renforcer les relations entre les organes législatifs des deux pays. Il a affirmé son engagement à toujours œuvrer au développement des relations entre le Vietnam et la Thaïlande.

VNA/CVN