La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh ouvre une nouvelle page pour les relations Vietnam - R. de Corée

Photo : VNA/CVN

Selon lui, cette visite revêt de nombreuses significations importantes, ouvrant une nouvelle page pour les relations Vietnam - République de Corée, entretenues depuis ces 30 dernières années et qui sont en plein essor. Cette visite redynamisera les relations bilatérales, posant les bases d'un nouveau développement, plus approfondi et plus large, dans les années à venir.

Cette visite officielle transmet également un message à la communauté régionale et internationale sur la détermination des deux pays d'accroître leurs échanges, de promouvoir la coopération et d'améliorer la connectivité entre l'Asie du Nord-Est et l'Asie du Sud-Est pour la paix, la prospérité et le développement durable de l'ensemble de l'Asie-Pacifique.

Avec les significations ci-dessus, de nombreuses attentes sont suscitées par cette visite. Cela signifie que la confiance entre les deux pays parvient à un nouveau niveau, que de nouvelles opportunités commerciales s'ouvrent et que les citoyens des deux pays ont également plus d'opportunités d'échanger et d'apprendre les uns des autres.

Selon l’ambassadeur, cette visite constituera une nouvelle étape dans les efforts communs de renforcer la confiance entre les deux pays, d'ouvrir de nouvelles opportunités à leurs entreprises et d'approfondir les liens entre leurs peuples.

En termes de politique et de sécurité, moins de deux ans après l’élévation des relations bilatérales au niveau d’un partenariat stratégique intégral, les deux parties ont effectué six visites de hauts dirigeants, échangé sept délégations de niveau ministériel et plus de 80 délégations de niveau local. Des activités qui ont contribué à renforcer la compréhension mutuelle et, surtout, à accroître considérablement la confiance entre les deux pays.

La coopération économique, principal pilier des relations entre les deux pays, constitue également un point positif dans la coopération économique internationale du Vietnam. En 30 ans, le commerce bilatéral est passé de 500 millions d'USD en 1992 à 87 milliards en 2022 et se dirige vers la barre des 100 milliards.

Les échanges entre les peuples se sont pratiquement rétablis après le COVID-19. Actuellement, plus de 230.000 Vietnamiens vivent, travaillent ou étudient en République de Corée. En 2023, près de 11.000 travailleurs vietnamiens sont venus en République de Corée et on s'attend à ce qu'environ 13.000 rejoignent ce marché cette année. En 2023, 4 millions de Sud-coréens ont visité le Vietnam et 4,5 millions sont attendus cette année.

Évaluant les perspectives de coopération dans le domaine de la culture et les échanges entre les peuples, l’ambassadeur Vu Hô a précisé que l’homme occupait une position particulière dans les relations entre les deux pays.

Les premiers Vietnamiens ont mis le pied en République de Corée il y a 1.000 ans. Ils ont participé à la construction et à la protection de leur nouveau pays et sont devenus un élément indissociable de la communauté sud-coréenne. Aujourd'hui, la communauté vietnamienne de République de Corée se développe et participe à tous les pans de la société sud-coréenne.

On peut dire que les liens entre les deux peuples ne cessent de se fortifier et de s'approfondir, a conclu l'ambassadeur.

VNA/CVN