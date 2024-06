Le PCV réaffirme ses liens étroits avec le Parti au pouvoir en République dominicaine

Le Parti communiste vietnamien (PCV) apprécie toujours les relations amicales et la coopération avec le Parti révolutionnaire moderne (PRM) au pouvoir et les partis politiques de la République dominicaine, a déclaré le secrétaire du Comité central du Parti et chef de sa Commission des relations extérieures du PCV, Lê Hoài Trung.

>> Luong Cuong reçoit une délégation du Mouvement de la gauche unie de la R. dominicaine

>> Le Vietnam veut renforcer ses liens multiformes avec la République dominicaine

Lors de la réception à Hanoï le 27 juin du membre du Bureau politique du PRM et ministre de l'Agriculture de la République dominicaine Limber Lucas Cruz López, Lê Hoài Trung a remercié le PRM, le président Luis Abinader et le ministre pour leur soutien aux relations bilatérales.

Photo : VNA/CVN

Il a convenu de renforcer les relations à travers les canaux des Partis afin de renforcer les fondements politiques et les orientations de la coopération bilatérale.

Exprimant sa satisfaction quant aux progrès réalisés dans les relations entre les deux Partis et les deux pays au cours des dernières années, il a proposé que les deux parties continuent de promouvoir une coopération substantielle dans les domaines de force et de besoin mutuels, notamment l'agriculture, tout en se soutenant mutuellement dans les forums internationaux pour le bénéfice de leurs peuples et pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.

Le ministre Limber Lucas Cruz López a exprimé sa joie de visiter le Vietnam pour la première fois, admirant les réalisations du Vietnam dans sa lutte passée pour la libération et la réunification nationales et le renouveau en cours.

Exprimant son désir de resserrer davantage l'amitié et la coopération entre le PMR et le PCV et entre les deux pays, il a informé son hôte des résultats de son voyage et a souhaité une coopération plus forte dans divers domaines, notamment dans le commerce, l'agriculture, le tourisme, et a continué se soutenir mutuellement lors des forums mondiaux et régionaux.

VNA/CVN