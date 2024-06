Vietnam - R. de Corée : renforcement de la coopération en matière juridique et judiciaire

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Lê Thành Long a réitéré que le Vietnam tenait en haute estime son partenariat stratégique intégral avec la République de Corée et souhaitait renforcer l'efficacité de leur coopération dans tous les domaines.

Il a déclaré que, étant donné que le Vietnam s'efforçait d’édifier et de perfectionner un État de droit socialiste, il lui était nécessaire d’élargir la coopération et le partage d'expériences avec les agences juridiques et judiciaires des pays possédant une riche expérience et de bonnes pratiques, dont le ministère sud-coréen de la Législation gouvernementale.

Lê Thành Long a également indiqué qu'avec un grand nombre de Vietnamiens résidant en République de Corée et de Sud-Coréens au Vietnam, les affaires civiles, les relations conjugales, familiales et commerciales, entre autres, augmentaient en nombre, entraînant l'émergence de questions juridiques. C'est pourquoi les deux pays doivent promouvoir la coopération juridique et judiciaire afin de garantir à la fois les droits et les intérêts de leurs citoyens et les bases de leur développement commun, a-t-il ajouté.

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre a apprécié la mise en œuvre relativement efficace du protocole d'accord de 2012 sur la coopération entre le ministère vietnamien de la Justice et le ministère sud-coréen de la Législation gouvernementale. Il a suggéré aux deux ministères d'intensifier leurs activités de coopération spécifiques telles que la vulgarisation du droit sous des formes flexibles, et de se coordonner et se soutenir mutuellement au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux sur les questions juridiques.

De son côté, le ministre Lee Wan-kyu a exprimé son consensus avec les propositions du dirigeant vietnamien et s'est engagé à promouvoir les activités de coopération pour garantir les droits et les intérêts des citoyens des deux pays ainsi que pour répondre aux attentes de leurs dirigeants.

À l'issue de l’entretien, les deux ministères ont signé une lettre d'intention sur la coopération dans la construction d'un système d'information juridique au Vietnam pour 2025-2029.

VNA/CVN