Le CPTPP soutient les exportations vietnamiennes de pangasius

Après cinq années de mise en œuvre, l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) a ouvert de nombreuses opportunités d'exportation aux entreprises vietnamiennes, notamment dans le secteur du commerce de pangasius.

>> Les pangasisus de la province d’An Giang aux normes internationales

>> Le Vietnam et le Japon travaillent ensemble pour renforcer l’efficacité du CPTPP

>> Le Premier ministre reçoit le ministre japonais chargé du CPTPP

Photo: VNA/CVN

Au 15 juin 2024, le chiffre d'affaires des exportations de pangasius vietnamien vers le marché du CPTPP a atteint 114 millions d'USD, soit une augmentation de 10% sur un an, selon les Douanes du Vietnam.

Sur ce total, la valeur des exportations au cours de la première moitié du mois de juin s'élevait à 12 millions d'USD, en hausse de 23% par rapport à la même période en 2023.

Au cours du premier semestre, le Mexique était le plus grand importateur de pangasius vietnamien dans ce bloc, avec une valeur de 31 millions d'USD, soit une augmentation de 7%, suivi du Japon et du Canada avec 18 millions d'USD chacun) et de Singapour, 16 millions d'USD.

Cette année, les exportations de pangasius commencent à se redresser sur plusieurs marchés, notamment dans le bloc CPTPP, qui consomme principalement des filets de pangasius congelés en provenance du Vietnam.

L'Association des exportateurs et producteurs des produits aquatiques du Vietnam (VASEP) prévoit qu'au cours des six derniers mois de 2024, les exportations de pangasius vers le bloc CPTPP devraient poursuivre leur augmentation car les prix et la demande se stabilisent progressivement.

Pour stimuler leurs exportations, les entreprises doivent améliorer leur compétitivité et tirer profit des réductions de droits de douane offertes par cet accord, leur permettant ainsi de saisir de nouvelles opportunités sur le marché.

VNA/CVN