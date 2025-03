Kiên Giang poursuit la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

Le travail de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) doit être mené de manière régulière et à long terme, en consolidant les résultats obtenus et sans relâche, a souligné Phùng Duc Tiên, vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, également chef adjoint du Comité national de pilotage contre la pêche INN.

Phùng Duc Tiên a eu une séance de travail avec la province de Kiên Giang, mardi 25 mars, sur les résultats de la mise en œuvre des missions de lutte contre la pêche INN, en vue de la prochaine inspection de la Commission de l’Union européenne.

Après sept ans de mise en œuvre, la sensibilisation des pêcheurs s’est progressivement améliorée. La gestion étatique et l’application des lois contre la pêche INN sont de plus en plus efficaces. Outre les campagnes de sensibilisation et de mobilisation des pêcheurs pour le respect des réglementations maritimes, des sanctions administratives et pénales sont appliquées en cas de violations graves afin de renforcer la dissuasion.

Selon Lê Huu Toàn, directeur du Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, au 15 mars, la province comptait 10.033 bateaux de pêche immatriculés, soit une augmentation de 27 unités par rapport à la fin de 2024. Le nombre de bateaux disposant d’un permis de pêche valide s’élevait à 7.973, représentant 79,5% du total des bateaux immatriculés.

Par ailleurs, 3.587 des 3.620 bateaux de pêche d’une longueur de 15 m ou plus étaient équipés d’un système de surveillance des navires (VMS), soit un taux de 99,1%. Les 33 navires restants, qui ne sont pas encore équipés de VMS, sont principalement des bateaux côtiers ou en attente de vente, tous placés sous la surveillance stricte des autorités locales.

Les autorités locales ont inspecté et surveillé 13.230 bateaux de pêche entrant et sortant des ports, ainsi que le chargement et le déchargement des marchandises dans les ports et quais de pêche à l’intérieur et à l’extérieur de la province. La production totale s’est élevée à 319.347 tonnes. Par ailleurs, 152 certificats d’origine de produits aquatiques ont été délivrés à 24 entreprises, tandis que 271 certificats d’origine d’exploitation destinés au marché européen ont été accordés à trois propriétaires de navires, pour un volume total de 2 398 tonnes de produits aquatiques. De plus, 2.707 comptes ont été créés pour accéder au système électronique de traçabilité des produits de la mer eCDT.

Le secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire de la province de Kiên Giang, Lâm Minh Thành, a demandé au Comité de pilotage provincial sur la pêche INN d’élaborer un plan spécifique pour remédier aux insuffisances signalées par le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement. Il a notamment insisté sur la nécessité d’améliorer le cadre juridique, de renforcer les campagnes de sensibilisation auprès de la population et de mieux coordonner les actions des organismes compétents afin d’optimiser la gestion des ressources halieutiques.

Texte et photo : Truong Giang/CVN