Le Vietnam présente son potentiel au Sommet mondial de HSBC

La vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, a souligné les transformations profondes qui remodèlent le paysage mondial, présentant à la fois des défis et des opportunités sans précédent pour les économies et les entreprises. Elle a insisté sur le fait que c'était un moment décisif pour que les gouvernements et les entreprises prennent les décisions appropriées.

Photo : DCS/CVN

La responsable a présenté aux participants les politiques de développement économiques du Vietnam, soulignant les progrès réalisés par le pays au cours de quatre décennies de Dôi Moi (Renouveau). Elle a déclaré que le Vietnam entrait dans une nouvelle phase et était déterminé à atteindre ses objectifs de développement pour 2030 et 2045.

Le Vietnam poursuit de manière drastique son processus de renouveau, mettant l'accent sur le renouvellement du modèle de croissance, la restructuration de l'économie et l'accélération de trois percées stratégiques : une réforme institutionnelle visant à mobiliser les ressources nécessaires au développement, le développement d'infrastructures modernes et des ressources humaines qualifiées. Le Vietnam considère le développement des sciences et technologies, l'innovation et la transformation numérique comme des percées de premier plan, et le secteur privé comme une force motrice importante pour une croissance durable.

La vice-ministre a également insisté sur les efforts continus du Vietnam pour rationaliser son appareil organisationnel et simplifier les procédures administratives. Afin de maintenir un environnement stable et favorable au développement, le Vietnam poursuit sa politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de multilatéralisation et de diversification, et souhaite construire une économie indépendante, active, privilégiant une intégration économique mondiale profonde et efficace, a-t-elle souligné.

Nguyên Minh Hang a invité les investisseurs internationaux à accroître leur présence dans les secteurs prioritaires du Vietnam, notamment la transition verte, la transformation numérique, l'innovation, les technologies stratégiques telles que l'intelligence artificielle (IA) et les semi-conducteurs, les énergies renouvelables et le développement des centres financiers. Elle a également appelé les entreprises à donner des conseils pour contribuer à améliorer le climat d'investissement au Vietnam, à renforcer la compétitivité et à consolider les liens entre les entreprises vietnamiennes et les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Durant son séjour à Hong Kong, la vice-ministre Nguyên Minh Hang a tenu des séances de travail avec le secrétaire au Commerce et au Développement économique de Hong Kong, Algernon Yau, et le président de la Fédération des industries de Hong Kong (FHKI), Steve Chuang.

VNA/CVN