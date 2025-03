Le Vietnam ajuste ses tarifs pour rééquilibrer le commerce avec les États-Unis

Face aux préoccupations américaines concernant le déficit commercial croissant avec le Vietnam, le ministère vietnamien des Finances met en œuvre une série de mesures visant à rééquilibrer les échanges entre les deux pays.

Dans le cadre du projet de décret modifiant le décret 26 (2023) sur les tarifs d’exportation et les droits d’importation préférentiels, le Vietnam prévoit une réduction des droits de douane sur plusieurs catégories de produits d’origine américaine, a déclaré Nguyên Quôc Hung, directeur du Département de gestion et de supervision des politiques fiscales, des redevances et des frais (ministère des Finances).

Selon lui, les automobiles relevant des codes HS 8703.23.63, 8703.23.57 et 8703.24.51 verront leurs droits de douane abaissés de 64% et 45% à un taux unique de 32%. L’éthanol passera de 10% à 5%, tandis que les droits sur les cuisses de poulet surgelées seront réduits de 20% à 15%.

Parmi les produits agricoles, les pistaches passeront de 15% à 5%, les amandes de 10 % à 5%, les pommes fraîches de 8% à 5%, les cerises douces de 10% à 5% et les raisins secs de 12% à 5%. Concernant les matériaux de construction et d’ameublement, les droits appliqués aux bois et produits dérivés des groupes 44.21, 94.01 et 94.03 seront uniformisés à 5 %, contre des taux initiaux de 20% et 25%.

Dans le secteur de l’énergie, les droits d’importation sur le gaz naturel liquéfié (GNL) passeront de 5% à 2%, tandis que l’éthane sera intégré au Chapitre 98 du tarif douanier avec un taux de 0%.

Ces ajustements tarifaires visent à encourager les importations en provenance des États-Unis, à élargir l’offre pour les entreprises vietnamiennes et à favoriser l’accès des consommateurs à une gamme de produits diversifiée et de haute qualité, a noté Nguyên Quôc Hung.

Les États-Unis demeurent le premier partenaire commercial du Vietnam, représentant 30% des exportations du pays. En 2024, les échanges bilatéraux ont dépassé les 132 milliards de dollars, avec près de 119 milliards de dollars d’exportations vietnamiennes vers le marché américain, soit une hausse de 23,3% par rapport à l’année précédente. Les importations en provenance des États-Unis ont atteint 15 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de 7,3%. Le déficit commercial des États-Unis avec le Vietnam s’élève désormais à environ 104 milliards de dollars, soit sept fois la valeur des biens américains importés par le Vietnam.

Dans ce contexte, le ministère des Finances vietnamien a procédé à une révision globale des droits de douane, en veillant à les aligner sur les standards internationaux et les réalités des échanges bilatéraux.

Le Vietnam réaffirme son engagement à collaborer étroitement avec les États-Unis pour la mise en œuvre d’un plan d’action commun en faveur d’un commerce équilibré et durable. Ce partenariat stratégique, basé sur un bénéfice mutuel, vise à consolider les relations économiques entre les deux nations et à promouvoir une croissance partagée sur le long terme.

NDEL/VNA/CVN