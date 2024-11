Déclaration commune Vietnam - Pérou

Photo : VNA/CVN

Dans la déclaration commune, les deux parties ont hautement apprécié les résultats de la 5e session de la consultation politique au niveau vice-ministériel des Affaires étrangères, qui s'est tenue le 3 octobre dernier à Lima et salué la 3e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Pérou sur la coopération économique et technique, qui devrait se tenir début 2025.

En conséquence, les deux parties ont affirmé la nécessité d'approfondir le dialogue politique et économique, notamment à travers les mécanismes ci-dessus.

Les deux parties ont affirmé leur volonté de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur et ont convenu de démarrer les négociations sur ce contenu. Dans ce contexte, elles ont discuté de l'ouverture de l'ambassade permanent du Vietnam à Lima.

Le Vietnam, le plus grand partenaire commercial du Pérou

Les deux parties sont convenues de promouvoir des activités de haut niveau entre les deux pays, notamment les visites bilatérales et les rencontres de haut niveau en marge de conférences internationales et de forums multilatéraux. Elles ont souligné l'importance de renforcer la coopération entre les organes législatifs, les autorités locales et les échanges entre les peuples.

Elles ont souligné le potentiel du commerce bilatéral, en citant qu'en 2023, le Vietnam était devenu le plus grand partenaire commercial du Pérou en Asie du Sud-Est et le 5e en Asie et le Pérou, le 6e partenaire commercial du Vietnam et la première destination d'investissement direct du pays en Amérique latine.

Les deux parties ont aussi souligné l'importance de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) dont les deux pays étaient membres et se sont engagées à promouvoir une application étendue de cet accord dans le but de renforcer les relations économiques et commerciales bilatérales, contribuant à promouvoir un système commercial mondial ouvert, fondé sur des règles, équitable et inclusif.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties se sont mises d’accord sur la nécessité d'ouvrir davantage le marché des produits agricoles de chaque pays afin de diversifier la structure du commerce bilatéral et d'assurer la sécurité alimentaire dans chaque pays.

La présidente péruvienne Dina Boluarte a souligné l'importance des investissements vietnamiens au Pérou. Le président Luong Cuong a également salué l'augmentation des investissements du Pérou au Vietnam.

Accroître les investissements bilatéraux

Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à promouvoir des mesures visant à accroître les investissements bilatéraux de manière responsable, durable et inclusive, dans le respect des principes d'efficacité et d'intégrité.

Le Pérou espère que les entreprises vietnamiennes continueront à promouvoir les investissements sur son sol, notamment dans le cadre du partenariat public-privé, en participant au projet du Centre logistique, industriel et technologique multimodal situé dans la région côtière du centre du Pérou.

Les deux parties ont reconnu l'importance de promouvoir et de consolider la coopération Sud-Sud et la coopération trilatérale en tant que mécanisme visant à renforcer les relations bilatérales, notamment dans le commerce, l’investissement, l’exploitation minière, le pétrole, le tourisme, l'agriculture, l’énergie renouvelable, la science, la technologie, l’innovation et la réponse au changement climatique.

Elles ont exprimé leur volonté de trouver des moyens pour promouvoir une coopération intégrale dans les domaines de la télécommunication, de la technologie de l'information et de la transformation numérique ; créer les conditions permettant aux entreprises vietnamiennes de télécommunication et informatiques de participer à des projets de transformation numérique, d'infrastructure numérique, de développement urbain intelligent, de cybersécurité, de santé numérique, d'éducation numérique et de finance numérique ainsi que des projets de développement durable dans le domaine de l'éducation.

Les deux dirigeants ont affirmé leur intérêt pour la mise en œuvre de l'accord de coopération culturelle entre le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et le ministère péruvien de la Culture, signé le 18 novembre 2016, visant à renforcer la compréhension des traditions et coutumes des deux peuples, à travers la construction d’un programme de coopération culturelle.

Vision commune sur les défis mondiaux actuels

Les deux parties ont convenu de l'importance de renforcer leur coopération dans l’éducation et de promouvoir la signature d'accords de coopération entre les universités des deux pays.

Partageant une vision commune sur les défis mondiaux actuels, tels que l'éradication de la faim, la réduction de la pauvreté, le changement climatique, la protection de l'environnement, la protection des océans, les énergies renouvelables, les ressources en eau et la sécurité alimentaire, les deux parties ont affirmé leur engagement à mettre en œuvre l'Agenda 2030 pour le développement durable et les engagements pris lors des sommets des Nations unies sur les changements climatiques.

Elles ont affirmé l'importance de respecter et de mettre en œuvre pleinement les engagements internationaux, de respecter le principe de règlement pacifique des différends, d'interdire le recours ou la menace de recours à la force, conformément au droit international et aux dispositions de la Charte des Nations unies.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu de promouvoir des initiatives d'intérêt mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux dont le Vietnam et le Pérou sont membres, tels que les Nations unies, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et le Forum sur la coopération Amérique latine-Asie de l'Est (FEALAC) et le Mouvement des pays non alignés, sur la base du respect de la Charte des Nations unies, du droit international et du respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays.

Le Pérou a remercié le Vietnam pour son soutien actif à la décision de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) de faire du Pérou un "partenaire de développement" le 29 janvier 2024, permettant ainsi une coopération accrue du Pérou avec ce bloc régionale.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à poursuivre la mise en œuvre du cadre du Comité de partenariat de développement ASEAN-Pérou. Le Pérou a proposé de coopérer avec l'ASEAN en partageant les bonnes pratiques des administrations publiques péruviennes ainsi que des agences de régulation.

Promouvoir une communauté de l’ASEAN autonome, créative et dynamique

Elles ont exprimé leur soutien à la tâche consistant à promouvoir une communauté de l’ASEAN autonome, créative, dynamique et centrée sur l’homme. Elles ont convenu de coordonner les efforts visant à renforcer les relations entre l'ASEAN et l'Alliance du Pacifique, en promouvant la croissance verte et les initiatives de développement durable dans chaque pays et dans les deux régions.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties s'engagent à renforcer la coordination et le soutien mutuel dans leurs candidatures aux forums et organisations internationaux auxquels elles participent.

Le président Luong Cuong a hautement apprécié le rôle de pays hôte du Pérou dans la présidence de l'APEC 2024 à travers la promotion des documents importants sur la transition vers une économie officielle, l'intégration économique régionale, la croissance durable et inclusive, la sécurité alimentaire et l'énergie propre. Pour sa part, la présidente Dina Boluarte a remercié les contributions des délégations vietnamiennes à toutes les réunions de l'APEC tout au long de l'année 2024. Elle a exprimé sa volonté de partager les expériences péruviennes en matière d’organisation et de développement de sujets et d'initiatives au cours de la présidence vietnamienne de l'APEC en 2027.

Les deux parties ont salué la signature d'un protocole d'accord actualisé entre la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam et la Chambre de Commerce de Lima. Les deux parties sont également convenues de continuer à promouvoir les négociations sur les documents de coopération dans des domaines d'intérêt commun, tels que la fiscalité, la transformation numérique, la sécurité et la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale.

VNA/CVN