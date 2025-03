TC Group inaugure sa première usine automobile à Quang Ninh

Photo : Van Duc/VNA/CVN

L’événement s’est déroulé en présence du vice-président de l’Assemblée nationale, Vu Hông Thanh, et du vice-Premier ministre, Bùi Thanh Son.

Il s’agit de la première usine automobile de Quang Ninh, une étape majeure pour la province et l’industrie automobile vietnamienne. Après son inauguration, l’usine entrera en activité et se concentrera sur la production et l’assemblage de véhicules utilitaires sous la marque Skoda, l’un des plus anciens constructeurs automobiles de République tchèque.

L’usine Thành Công Viêt Hung est la pièce maîtresse du complexe automobile et des industries connexes de Thành Công Viêt Hung, un pôle industriel de pointe destiné à devenir l’un des principaux centres de production automobile du Vietnam. D’une superficie de 36,5 ha, l’usine affiche une capacité de production annuelle de 120.000 véhicules.

L’usine dispose d’ateliers de production ultramodernes, comprenant des lignes de soudage, de peinture et d’assemblage, tous dotés d’un haut niveau d’automatisation et de technologies automobiles mondiales de pointe. Son système intelligent de gestion des données garantit l’efficacité et un contrôle qualité rigoureux, conformément aux normes internationales.

Sa construction a débuté début 2023 et les essais ont débuté fin 2024. Après 25 mois de développement, l’usine est entièrement achevée et prête à entrer en production. Pour garantir le bon fonctionnement de l’usine, TC Group a également investi dans des infrastructures logistiques, une station d’épuration des eaux usées et une piste d’essai de 1,5 km de long conçue pour simuler diverses conditions de conduite réelles.

Le premier modèle, la Skoda Kushaq, devrait arriver sur le marché intérieur au deuxième trimestre 2025. L’usine devrait créer des milliers d’emplois, dynamiser l’économie de Quang Ninh et positionner l’industrie automobile vietnamienne comme un acteur majeur de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Photo : Van Duc/VNA/CVN

Lors de la cérémonie d’inauguration, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a réaffirmé l’engagement du gouvernement à promouvoir des secteurs clés comme l’automobile, dans le cadre de la stratégie d’industrialisation à long terme du Vietnam. Il a souligné les efforts continus visant à attirer les investissements dans des projets automobiles de haute technologie à grande échelle et à renforcer les liens entre les constructeurs nationaux et internationaux.

Le ministre s’est dit confiant que la nouvelle usine de TC Group construite selon les normes internationales, stimulerait l’industrie, créerait des emplois et renforcerait la compétitivité industrielle du Vietnam. Il a également réitéré le soutien du ministère pour aider les entreprises automobiles à développer leur production et à s’intégrer aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Pham Duc An, président du Comité populaire de la province de Quang Ninh, a souligné l’importance du projet, le qualifiant d’exemple parfait de collaboration fructueuse entre le secteur privé vietnamien et les leaders industriels mondiaux.

Il a indiqué qu’un tel partenariat contribuerait à approfondir l’intégration du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement internationales, stimulant ainsi la croissance économique locale et l’autosuffisance industrielle nationale.

Quang Ninh vise un taux de croissance économique de 14% en 2025, dépassant de 2% l’objectif national. L’entrée en production à pleine capacité de l’usine de Thành Công Viêt Hung comme prévu sera donc essentielle pour atteindre cet objectif, a-t-il déclaré.

VNA/CVN