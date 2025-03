Honda Vietnam lance son premier modèle de moto électrique produit localement, l’ICON e:

Photo : Van Xuyên/VNA/CVN

Lors de la cérémonie de lancement, Koji Sugita, directeur général de Honda Vietnam, a souligné que l’ICON e: représente non seulement le début d’une nouvelle ère de mobilité, mais aussi un engagement fort de Honda à proposer des moyens de transport respectueux de l’environnement, contribuant ainsi à un avenir plus vert et durable.

Le modèle ICON e: a été conçu, testé et fabriqué au Vietnam, principalement destiné aux lycéens - un public jeune, dynamique, ayant besoin d’un moyen de transport pratique et sécurisé.

Le véhicule est équipé d’une batterie Lithium-ion anti-incendie, conforme à la norme d’étanchéité IP67, facilement amovible et rechargeable de manière flexible - soit directement sur le véhicule, soit séparément. Il offre également un design pensé pour améliorer le confort d’utilisation, avec un coffre spacieux de 26 litres, deux compartiments de rangement à l’avant et un port USB de type A, parfaitement adaptés aux besoins des jeunes utilisateurs.

Le modèle ICON e: devrait être officiellement commercialisé et son prix annoncé en avril 2025.

Lors de l’événement, Trân Duy Dông, président du Comité populaire de la province de Vinh Phuc, a félicité Honda Vietnam et a encouragé l’entreprise à poursuivre le développement de véhicules électrifiés, tant motos qu'automobiles, afin d’accélérer la transition vers des transports intelligents et écologiques.

Il a également affirmé que les autorités locales s’engagent à soutenir pleinement Honda dans la mise en œuvre de projets liés au développement de véhicules verts dans la région.

VNA/CVN