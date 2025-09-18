Vietnam - Mercosur : un séminaire à Brasilia explore les opportunités de coopération

L'ambassade du Vietnam au Brésil a organisé, le 16 septembre à Brasilia, un séminaire intitulé "Potentiel et opportunités de coopération Vietnam - Mercosur 2025", visant à approfondir les liens entre le Vietnam, le Brésil et les autres nations sud-américaines.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

L’événement a réuni plus de 60 délégués, dont le vice-ministre brésilien des Sciences, des Technologies et de l’Innovation, Inácio Arruda, des parlementaires fédéraux, des diplomates des pays du Mercosur, des universitaires, des journalistes ainsi que des représentants du monde des affaires.

Lors de son intervention, l'ambassadeur du Vietnam au Brésil, Bùi Van Nghi, a présenté les succès économiques récents du Vietnam, notamment un chiffre d'affaires commercial d'environ 600 milliards de dollars et un excédent de près de 14 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de l'année. Il a souligné le rôle du Mercosur comme partenaire stratégique pour le Vietnam, crucial dans un contexte de mondialisation et d'interdépendance croissante des économies régionales.

L'ambassadeur a mis en exergue les progrès significatifs réalisés avec le Brésil, le plus grand partenaire du Vietnam au sein du Mercosur. Les deux pays ont établi un partenariat stratégique en novembre 2024 et le Brésil a reconnu le Vietnam comme économie de marché en mars dernier. Les échanges commerciaux ont connu une croissance spectaculaire, passant de 200 millions de dollars en 2000 à près de 8 milliards de dollars en 2024, représentant 35% du commerce total entre le Vietnam et l'Amérique latine, avec un objectif fixé à 15 milliards de dollars d'ici 2030.

Le diplomate vietnamien a réitéré le souhait de voir débuter les négociations d'un accord de libre-échange (ALE) pendant la présidence tournante du Brésil au Mercosur. Un tel accord serait mutuellement bénéfique, favorisant la diversification des marchés et les échanges. Il a également appelé à une intensification des échanges de délégations gouvernementales, parlementaires et commerciales pour capitaliser sur les opportunités de coopération économique, commerciale et d'investissement.

De son côté, le vice-ministre Inácio Arruda a plaidé pour un renforcement des liens entre l’Amérique du Sud et l’Asie du Sud-Est, en diversifiant les marchés et les chaînes de production. Il a proposé d’accroître la coopération bilatérale dans l’agriculture, l’énergie et les hautes technologies, tout en encourageant l’organisation régulière de missions scientifiques.

Pour sa part, Paco Britto, secrétaire des relations internationales de Brasilia, a salué le rôle croissant du Vietnam en Asie, le qualifiant de centre stratégique doté d’une population jeune et dynamique et performant dans les technologies, l’agriculture et les énergies renouvelables. Il a mis en avant la complémentarité des échanges : le Vietnam exportant technologies, textiles, électronique et produits alimentaires transformés, tandis que le Mercosur fournit céréales, viande, fruits, vin et solutions énergétiques.

Le 17 septembre, l’ambassadeur Bùi Van Nghi a également reçu le député Márcio Honáiser et le maire de Davinópolis, José Gonçalves Lima, lesquels ont présenté le potentiel de l’État du Maranhão et de la région de Matopiba, notamment dans l’agriculture (soja, maïs, coton, éthanol) et grâce à la position stratégique du port sec de Davinópolis.

L’ambassadeur a confirmé l’intérêt du Vietnam pour une coopération renforcée dans l’agriculture, la sécurité alimentaire et la bioénergie, tout en appelant à une coordination accrue entre parlements, gouvernements et entreprises afin de soutenir et accélérer les négociations de l’ALE Vietnam - Mercosur.

VNA/CVN