Le Premier ministre reçoit des représentants de l’EU-ABC et de l'EuroCham

Dans l’après-midi du 27 novembre, à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une séance de travail avec le Conseil des affaires Europe - ASEAN (EU-ABC) et la Chambre de Commerce européenne au Vietnam (EuroCham), conduits respectivement par le président de l’EU-ABC, Jens Rübbert, et le président d’EuroCham, Bruno Jaspaert.

Photo : VNA/CVN

Remerciant l’UE pour son soutien de 850.000 euros destiné aux populations touchées par les récentes inondations au Vietnam, le Premier ministre s’est réjoui de constater que les relations Vietnam - UE se développaient de manière dynamique et substantielle dans de nombreux domaines. Le commerce bilatéral a atteint 54,6 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de 2025, en hausse de 8,4% sur un an. L’UE est actuellement le 7ᵉ investisseur étranger au Vietnam, avec 2.743 projets en vigueur représentant près de 32 milliards de dollars d’investissement cumulé fin septembre 2025.

Le Premier ministre a indiqué que le Vietnam visait à devenir d’ici 2030 un pays en développement à industrie moderne et revenu intermédiaire élevé, et d’ici 2045 un pays développé à revenu élevé. En 2025, l’économie vietnamienne devrait maintenir une croissance positive, avec un PIB prévu supérieur à 8%, créant ainsi une base solide pour une croissance à deux chiffres durant la période 2026-2030 et au-delà.

Envoyant un message de solidarité envers les populations vietnamiennes affectées par les catastrophes naturelles, Jens Rübbert, Bruno Jaspaert et les autres délégués ont fait savoir que la communauté d’affaires européenne au Vietnam avait mobilisé 88.000 dollars pour soutenir les efforts de reconstruction. Ils ont exprimé le souhait de fournir des services d’accompagnement et leur confiance quant à la capacité du Vietnam à surmonter rapidement les difficultés.

Rôle croissant du Vietnam

Les représentants des associations et entreprises européennes ont souligné le rôle croissant du Vietnam sur la scène mondiale et ont salué les succès significatifs obtenus par le pays malgré un contexte économique mondial difficile. Ils ont noté que le Vietnam avait été officiellement reclassé par l’indice FTSE Russell, passant du statut de marché frontière à celui de marché émergent secondaire à partir de septembre 2026, une mesure qui pourrait avoir un impact profond sur les flux d’investissement et le développement du marché financier vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Appréciant les objectifs et la stratégie de développement du Vietnam, notamment en matière d’ouverture commerciale, de réformes administratives et économiques, de services et d’énergie, les entreprises européennes ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération et d’accroître les investissements, en particulier dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation, de la transformation numérique et de la transition énergétique verte.

Appréciant la volonté de coopération du côté européen, le Premier ministre a appelé l’UE et la communauté d’affaires européenne à mettre en œuvre efficacement l’Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA), à ouvrir davantage les marchés afin de maintenir la position de partenaires commerciaux majeurs l’un pour l’autre ; et à renforcer la coopération dans les domaines forts de l’UE, tels que la transition verte, la transition numérique, l’agriculture propre, la formation de ressources humaines de haute qualité et l’innovation...

Réaffirmant l’engagement du gouvernement vietnamien envers les entreprises européennes, le Premier ministre a invité les entreprises à encourager les sept États membres de l’UE restants à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA), et à soutenir les efforts en vue de la levée prochaine du "carton jaune" imposée aux exportations de produits de la mer du Vietnam, reconnaissant les efforts remarquables du pays dans ce domaine.

VNA/CVN