Vietnam - Laos : promotion de la mise en œuvre d'un projet de coopération stratégique

Le 27 mai, à Vientiane, après avoir rendu compte de l'avancement du projet au vice-Premier ministre lao, Saleumxay Kommasith, et à plusieurs ministères et services concernés, le président de Vinachem, Phung Quang Hiep, a demandé au gouvernement lao de diriger aux ministères et services concernés de redoubler leurs efforts pour résoudre les problèmes restants et créer les conditions nécessaires à l'accélération du projet, conformément au calendrier.

Photo : VNA/CVN

Saleumxay Kommasith a affirmé que le gouvernement lao était particulièrement intéressé par le projet et qu'il continuerait à créer les conditions favorables à sa mise en œuvre effective par Vinachem.

Phung Quang Hiep s'est engagé à mener à bien le projet de mine du sel de potassium, une mission politique particulièrement importante du groupe dans la nouvelle période.

Le même jour, au siège du Comité de coopération Laos-Vietnam, la vice-présidente permanente du Comité, Phanchinda Lengsavad, a eu une séance de travail avec les dirigeants de Vinachem. Les deux parties ont discuté de la coordination entre les ministères et les services des deux pays afin de garantir la mise en œuvre synchrone et dans les délais du projet.

Le 28 mai, la délégation de Vinachem a inspecté le projet d'extraction et de traitement du sel de potassium dans la province de Khammouane, et a travaillé avec les responsables provinciaux et ceux des services concernés de la localité.

Le vice-gouverneur de la province de Khammouan, Somsaath Ounsida, a affirmé que les dirigeants provinciaux continueraient de diriger les départements et services concernés afin de créer les conditions les plus favorables à la réussite de cet important projet.

Lors de leur visite de travail au Laos, les dirigeants du Vinachem ont rencontré l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam, et lui ont présenté l'avancement du projet.

