Célébration du 135e anniversaire du Président Hô Chi Minh au Laos

>> Le peuple, toujours au cœur de la pensée et de l’action de Hô Chi Minh

>> Les longs-métrages sur le Président Hô Chi Minh

>> Au village natal de l’Oncle Hô, un lieu de gratitude et de retour

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur Nguyên Minh Tâm a retracé la glorieuse vie révolutionnaire du Président Hô Chi Minh - héros de la libération nationale du Vietnam, grande figure culturelle et symbole éminent du patriotisme et de l’internationalisme noble. L’ambassadeur a souligné que le Président Hô Chi Minh avait consacré toute sa vie à la cause de la libération nationale ainsi qu'à la lutte pour la paix, l’indépendance, la démocratie et le progrès social des peuples opprimés à travers le monde.

Photo : VNA/CVN

L’amitié entre le Vietnam et le Laos, fondée par le Président Hô Chi Minh et les présidents lao Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, constitue un témoignage vivant de la vision stratégique du Président Hô Chi Minh et de son engagement indéfectible en faveur de la solidarité internationale.

Dans une atmosphère empreinte de solennité, les délégués se sont relayés pour offrir des fleurs et brûler de l'encens en hommage au grand leader du peuple vietnamien. Par la suite, ils ont visité la salle traditionnelle du site commémoratif, où sont conservées de précieuses images et documents retraçant la vie et l’œuvre révolutionnaire du Président Hô Chi Minh.

Le site commémoratif a été érigé sur un lieu chargé d’histoire, où le Président Hô Chi Minh a vécu, étudié et mené des activités révolutionnaires au début du XXe siècle, lors de son périple pour le salut national.

Après la cérémonie, les délégués vietnamiens et lao se sont rendus ensemble au Monument de l’Alliance de combat Laos - Vietnam dans la province de Khammouane, symbole de l’esprit immortel et de la grande solidarité entre les deux nations.

VNA/CVN