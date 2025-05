Décentralisation au service de l’organisation des unités administrative à deux niveaux

Lors de la réunion, les ministères ont été félicités pour leurs efforts comme la mobilisation des ressources, la révision approfondie de la gestion publique, la simplification des procédures administratives, la réduction des dossiers et des coûts pour les habitants et les entreprises ainsi qu’une écoute attentive de leurs recommandations.

Cependant, la mise en œuvre reste encore incomplète, notamment en ce qui concerne les ressources financières et humaines et nécessite des ajustements progressifs au sein des administrations locales.

En conclusion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la décentralisation devrait aller de pair avec l’allocation des ressources, le renforcement des capacités et de la faisabilité des actions, ainsi que le renforcement du contrôle, de la supervision et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines.

Il a demandé de finaliser les 28 décrets concernés d’ici le 30 mai et de les intégrer au rapport soumis au Bureau politique ; de veiller à ce que les vice-Premiers ministres revoient les contenus et promulguent les décrets avant le 15 juin ; d’organiser une conférence de diffusion des décrets aux localités au plus tard le 18 juin et enfin, de finaliser deux décisions importantes du Premier ministre.

VNA/CVN