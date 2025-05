Le président Luong Cuong reçoit la vice-présidente lao Pany Yathotou

Le président Luong Cuong a reçu dimanche mati, 25 mai, à Hanoï une délégation de haut rang du Parti et de l'État lao dirigée par Pany Yathotou, membre du Politburo et vice-présidente du Laos, pour assister à la cérémonie commémorative de l'ancien président Trân Duc Luong.

La vice-présidente lao Pany Yathotou a respectueusement transmis les profondes condoléances du Parti, de l'État et du peuple lao au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens et à la famille de l'ancien président Trân Duc Luong.

Elle a affirmé que le Laos se souvient toujours et apprécie les sentiments et les grandes contributions de l'ancien président Trân Duc Luong dans le développement , la consolidation et le renforcement de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération globale entre le Vietnam et le Laos.

Pany Yathotou a félicité et hautement apprécié les grandes et complètes réalisations obtenues par le Parti, l'État et le peuple vietnamiens ces derniers temps, et la position et le rôle du Vietnam sur la scène internationale ont été de plus en plus renforcés.

Dans le même temps, elle a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien sincère, entier, efficace et opportun apporté par le Vietnam au Laos jusqu’à présent.

La vice-présidente lao a souligné que le Parti, l'État et le peuple lao feront tout leur possible avec le Parti, l'État et le peuple vietnamiens pour favoriser, préserver et consolider la relation de solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos, et sont déterminés à mettre en œuvre avec succès les Résolutions de chaque Parti et à organiser avec succès les XIIe et XIVe Congrès nationaux de chaque Parti.

Le président Luong Cuong a sincèrement remercié le Comité central, l'Assemblée nationale, le gouvernement du Loas et le Front lao pour la construction nationale pour avoir envoyé leurs condoléances suite au décès du président Trân Duc Luong et en particulier pour avoir envoyé une délégation dirigée par la vice-présidente Pany Yathotou pour lui rendre hommage, démontrant ainsi la profonde affection, l'étroit attachement et la rare loyauté entre les deux Partis, les deux pays et les deux peuples du Vietnam et du Laos.

Le président Luong Cuong a félicité le Parti, l'État et le peuple lao pour les grandes et vastes réalisations qu'ils ont accomplies dans tous les domaines, la vie du peuple s'est constamment améliorée, les relations extérieures se sont développées et la position et le rôle du Laos ont été de plus en plus renforcés dans la région et sur la scène internationale.

Il a exprimé sa confiance que sous la direction étroite du Comité central du Parti, de l'Assemblée nationale, des efforts du gouvernement, des autorités locales et de l'ensemble de la société, le Laos continuera à remporter de nombreuses et plus grandes victoires, en organisant avec succès le XIIe Congrès du Parti.

Le président Luong Cuong a hautement apprécié les relations entre le Vietnam et le Laos qui se sont de plus en plus consolidées et promues ces derniers temps et ont obtenu de nombreux résultats importants.

Dans le même temps, il a affirmé que les relations entre le Vietnam et le Laos sont une grande amitié, une solidarité particulière, rare dans le monde et que cette bonne relation a été affirmée à maintes reprises par les deux parties comme un atout précieux et inestimable que les générations futures doivent préserver et promouvoir.

Le président vietnamien a souligné plusieurs contenus clés dans la mise en œuvre de la relation de coopération Vietnam - Laos dans les temps à venir, notamment la mise en œuvre effective des accords de haut niveau entre les deux Partis et les deux pays, ainsi que les résultats des visites des hauts dirigeants des deux pays, estimant qu’avec la solidarité, l’unité et la détermination, les deux pays parviendront à de nouvelles réalisations encore plus grandes.

