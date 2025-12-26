La Commission centrale des politiques et des stratégies du Parti appelée à renforcer son rôle de conseil stratégique

Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam (PCV), a demandé à la Commission centrale des politiques et des stratégies d’élever son expertise en matière de conseil stratégique et de recherche prévisionnelle pour répondre aux nouvelles exigences du développement national, lors d'une conférence bilan de l'institution, tenue ce vendredi 26 décembre à Hanoï.

Présidée par Nguyên Thanh Nghi, chef de la commission et Thai Thanh Quy, chef adjoint et secrétaire du Comité du Parti de la commission, la conférence visait à clôturer l’exercice 2025 et à définir les axes prioritaires pour 2026, année charnière pour la mise en œuvre des résolutions du XIVe Congrès national du Parti.

Selon le rapport d'activité, la commission a consolidé en 2025 son rôle d'organe de conseil de premier plan pour le Bureau politique et le Secrétariat sur les questions socio-économiques. Parmi les accomplissements notables figurent la soumission et l'adoption de plusieurs textes législatifs et directeurs cruciaux, notamment la Résolution n° 70-NQ/TW sur la sécurité énergétique nationale à l'horizon 2030, la Conclusion n° 203-KL/TW visant à maximiser la croissance pour 2025 et à instaurer une dynamique de croissance durable à deux chiffres pour la période suivante, la Conclusion n° 224-KL/TW relative à la planification urbaine durable.

Parallèlement à ses missions de fond, la commission a mené une réforme administrative interne rigoureuse, s'appuyant sur l'indicateur de performance KPI pour optimiser l'efficacité de ses cadres et rationaliser son appareil organisationnel, conformément à la Résolution 18-NQ/TW.

Dans son allocution, Trân Câm Tu a salué les contributions de la commission à l'achèvement progressif des institutions de l'économie de marché à orientation socialiste. Il a toutefois souligné que le contexte international actuel imposait une mutation profonde de la pensée et de l'action.

La commission doit faire preuve d'une plus grande réactivité, anticiper les grandes tendances mondiales et proposer des solutions de rupture pour les dossiers complexes ayant un impact profond sur le développement du pays, a-t-il déclaré.

Il a formulé des recommandations essentielles de traduire les résolutions du XIVe Congrès national du Parti en programmes d'action concrets et mesurables, d’approfondir l'étude des modèles économiques et parfaire la théorie sur le développement socialiste au Vietnam, de renforcer l'inspection de la mise en œuvre des résolutions dans les ministères et localités, de maintenir une discipline de fer au sein du Parti. "La commission doit avant tout s'atteler à la construction du Parti ; être des pionniers dans la mise en œuvre des résolutions du Parti, en particulier des importantes résolutions stratégiques", a ajouté Trân Câm Tu.

En conclusion, le chef de la commission, Nguyên Thanh Nghi, a affirmé l'engagement de l'institution à assimiler ces directives. Il a appelé à une coordination plus étroite avec les ministères, les secteurs et les autorités locales pour transformer la commission en un véritable "pont d'information bidirectionnel", garantissant que les propositions politiques soient non seulement scientifiquement fondées, mais aussi applicables aux réalités.

Le plan d'action officiel pour 2026 sera finalisé et promulgué dès les prochains jours, intégrant les orientations stratégiques du Parti.

