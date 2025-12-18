12e consultation politique au niveau des ministres des AE Vietnam - Laos

Dans le cadre de la mise en œuvre de l'Accord de coopération entre les ministères des Affaires étrangères (AE) du Vietnam et du Laos, et à l'invitation du ministre vietnamien des AE, Lê Hoài Trung, son homologue lao Thongsavanh Phomvihane a effectué une visite au Vietnam du 17 au 20 décembre et a coprésidé la 12 e consultation politique annuelle au niveau des ministres des AE Vietnam - Laos.

Photo : VNA/CVN

La délégation comprenait également Valaxay Lengsavad, chef adjoint de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL).

Lors de la 12e consultation politique annuelle au niveau des ministres des Affaires étrangères Vietnam - Laos tenue le 18 décembre, les deux ministres ont fait le point sur la coopération entre les deux Partis, les deux États et les deux ministères des AE. Ils ont défini les orientations futures et échangé en profondeur sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Le ministre vietnamien Lê Hoài Trung a salué la coordination étroite et efficace dans la mise en œuvre de l'Accord de coopération bilatéral, ainsi que la signature du nouvel Accord de coopération entre les deux ministères des AE pour la période 2026-2030, contribuant à concrétiser les priorités de coopération adaptées à la nouvelle phase des relations bilatérales.

Il a souligné la nécessité pour les deux parties d'intensifier les échanges et de proposer aux dirigeants des deux pays des orientations et des mesures visant à rendre la coopération entre les deux Partis et les deux États véritablement efficace, concrète et à la hauteur de l'amitié traditionnelle, de la solidarité spéciale, de la coopération globale et de l'attachement stratégique entre le Vietnam et le Laos.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le ministre Thongsavanh Phomvihane a réaffirmé la volonté du Laos de poursuivre une coordination étroite, de maintenir régulièrement les mécanismes de coopération aux niveaux ministériel et vice-ministériel.

Il a également souligné le renforcement des échanges entre les unités spécialisées dans des domaines tels que l'économie, les affaires consulaires, la gestion des frontières, la formation des cadres, l'information et la presse, le droit international, les affaires des ressortissants et la coopération multilatérale, notamment au sein du sous-région du Mékong, de l'ASEAN et de forums internationaux.

Les deux parties se sont félicitées des progrès notables de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la politique, de la défense, de la sécurité, de l'économie, du commerce, de l'investissement, ainsi que de la culture, de l'éducation et des sciences et technologies. La coopération entre les organes du Parti, les ministères, les secteurs et les collectivités locales des deux pays s'est approfondie.

Concernant la coopération entre la Commission des relations extérieures du Comité central du PPRL et le Comité du Parti du ministère vietnamien des AE, les dirigeants ont salué les résultats obtenus et la signature du nouvel Accord de coopération pour la période 2026-2030, contribuant à un partenariat stratégique plus substantiel et durable.

Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, soulignant leur coordination et leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux. Elles ont convenu d'organiser la 13e consultation politique au Laos.

VNA/CVN