Le chef du Parti offre de l'encens aux héros tombés au combat à Dà Nang

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a déposé le 29 mars des gerbes de fleurs et offert de l'encens aux martyrs héroïques sur un site commémoratif de Dà Nang, à l'occasion du 95 e anniversaire de la création de l'organisation municipale du Parti (28 mars 1930) et du 50 e anniversaire de la libération de cette ville du Centre (29 mars 1975).

Photo : VNA/CVN

Accompagné de responsables du Comité central du Parti et de la ville, le chef du Parti a observé une minute de silence avec la délégation.

Avec une profonde gratitude, ils se sont inclinés devant le Président Hô Chi Minh et les martyrs héroïques, commémorant leurs nobles sacrifices pour la patrie.

Photo : VNA/CVN

Ils ont promis de vivre, de travailler et de se consacrer à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation, s'efforçant d'être dignes de l'héritage durable laissé par les générations précédentes.

VNA/CVN