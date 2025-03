Le chef du Parti, Tô Lâm, rencontre des vétérans de la révolution

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a rencontré ce vendredi 28 mars à Dà Nang, des vétérans de la révolution et des citoyens méritants du Centre et des Hauts plateaux du Centre.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, leur a témoigné sa profonde gratitude et les a informés des succès marquants du pays depuis le XIIIe Congrès national du Parti.

Le leader du Parti Tô Lâm a aussi évoqué les réformes en cours, précisant qu’elles avaient toutes été conçues pour améliorer le niveau de vie des Vietnamiens et ouvrir une ère de puissance et de prospérité.

Il a mentionné la fusion de certaines provinces et communes, ainsi que la suppression du niveau administratif des districts, une réorganisation visant à rapprocher les autorités du peuple pour mieux répondre à ses besoins et améliorer ses conditions de vie.

Enfin, il a annoncé un renforcement de la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines.

Le secrétaire général a affirmé que, dans les réalisations communes du pays, les vétérans révolutionnaires, les généraux, les officiers, les héros des forces armées, les Mères vietnamiennes héroïques, ainsi que les grands sacrifices des soldats et du peuple, ont contribué à faire résonner les triomphes de la nation, lui permettant de survivre et de se développer.

Il espère qu'avec enthousiasme et responsabilité, et en fonction des conditions de chacun, ceux-ci continueront à apporter leur contribution à la glorieuse cause révolutionnaire du Parti, du peuple et de la nation.

