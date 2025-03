Entrevue entre le Premier ministre vietnamien et le président brésilien

Photo : VNA/CVN

Recevant le président Luiz Inacio Lula da Silva, le Premier ministre Pham Minh Chinh a évoqué ses rencontres avec le dirigeant brésilien, notamment celle lors de sa visite officielle au Brésil en septembre 2023 et les entretiens bilatéraux de Rio de Janeiro en novembre dernier, au cours desquels les deux pays ont publié une Déclaration sur le renforcement de leurs relations bilatérales au rang de partenariat stratégique.

Le président brésilien s'est réjoui de revoir son hôte lors de son deuxième voyage au Vietnam en 17 ans. Il a félicité le gouvernement vietnamien pour ses récents résultats en matière de gouvernance socio-économique, affirmant que le Brésil considère le Vietnam comme une porte d'entrée pour renforcer ses liens avec la région Asie-Pacifique, région à fort potentiel.

L'hôte et l'invité ont convenu de poursuivre la promotion et la mise en œuvre du cadre de partenariat stratégique afin de porter la coopération dans tous les domaines à un niveau supérieur, en exploitant le potentiel et en répondant aux besoins de développement des deux pays.

Plan d'action

Ils ont particulièrement salué le plan d'action récemment signé pour la mise en œuvre du partenariat stratégique Vietnam - Brésil, s'engageant à maintenir une étroite coordination afin de mettre en œuvre de manière productive et concrète les orientations et mesures déjà convenues pour la mise en œuvre du nouveau cadre de relations pour la période 2025-2030.

Les deux dirigeants ont également noté avec satisfaction la croissance impressionnante des échanges commerciaux bilatéraux, qui ont atteint environ 8 milliards de dollars en 2024, réaffirmant leur détermination à porter ce chiffre à 15 milliards de dollars d'ici 2030.

Les deux parties ont convenu d'intensifier le partage d'expériences en matière de gouvernance nationale et de mise en œuvre des politiques socio-économiques, et de favoriser la coopération scientifique et technologique, notamment dans les secteurs fondamentaux tels que l'industrie manufacturière, les industries auxiliaires, la transformation des produits agricoles, les nouveaux matériaux, la chimie et les énergies renouvelables, contribuant ainsi aux efforts des deux pays vers l'objectif de développement vert et durable.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié le président Lula da Silva et le gouvernement brésilien d'avoir reconnu le statut d'économie de marché du Vietnam, ce qui facilitera l'accès des entreprises des deux pays aux marchés respectifs de manière équitable et mutuellement avantageuse.

Le Vietnam est prêt à prendre des mesures pour ouvrir son marché à la viande bovine brésilienne, dans le cadre de l'accord que les deux parties doivent conclure pour ouvrir leurs marchés de produits agricoles, a-t-il ajouté.

Il a également salué l'intérêt des grandes entreprises brésiliennes à investir au Vietnam, notamment l'intention du groupe JBS S.A. d'investir dans l'industrie agroalimentaire.

Le Premier ministre s'est engagé à demander aux ministères et aux secteurs vietnamiens d'offrir des conditions optimales aux activités commerciales et d'investissement des entreprises brésiliennes, notamment dans les secteurs de l'aviation et des minéraux.

Conditions favorables aux entreprises

Par ailleurs, le président Lula da Silva a déclaré qu'il demanderait aux autorités brésiliennes d'examiner activement la proposition du Vietnam d'engager prochainement des négociations sur un accord commercial entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (MERCOSUR). L'objectif est de créer des conditions favorables à l'accès des entreprises des deux pays à leurs marchés respectifs et à leur intégration dans leurs chaînes d'approvisionnement, générant ainsi des avantages tangibles pour les entreprises et les populations des deux pays.

Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir les discussions entre les ministères, les secteurs, les localités et les entreprises brésiliens avec la partie vietnamienne pendant et après leur visite afin de mettre en œuvre les accords bilatéraux de haut niveau. Ils ont également convenu de mettre en œuvre de manière régulière, efficace et flexible le Comité mixte sur l’économie et le commerce et les mécanismes de consultation politique, tout en établissant des mécanismes de coordination appropriés pour la mise en œuvre du nouveau partenariat.

Par ailleurs, les deux parties ont hautement apprécié le potentiel de coopération footballistique, convenant d'encourager la coopération et la formation des jeunes footballeurs, tant au niveau des clubs que des équipes nationales, contribuant ainsi à l'amitié entre les deux peuples.

Lors de leur rencontre, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président Lula da Silva ont échangé leurs points de vue sur plusieurs questions internationales. Ils ont unanimement soutenu les efforts visant à améliorer l'efficacité, la démocratie et la transparence des mécanismes de gouvernance mondiale, ainsi qu'à maintenir une coordination étroite et un soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux.

À cette occasion, le président brésilien a invité le Vietnam à envoyer des délégations de haut rang au sommet des BRICS et à la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP30) qui se tiendront dans son pays cette année.

VNA/CVN