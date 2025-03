Le président brésilien salue les relations de 35 ans entre le Vietnam et le Brésil

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a publié un article dans lequel il partage ses impressions sur sa deuxième visite à Hanoï, du 27 au 29 mars, et dresse un bilan des relations entre le Brésil et le Vietnam au cours des 35 dernières années.

Le retour du président Luiz Inácio Lula da Silva à Hanoï, 17 ans après sa première visite, intervient à un moment charnière. L'année dernière, les deux pays ont non seulement célébré le 35e anniversaire de leurs relations diplomatiques, mais ont également porté leurs liens à un niveau supérieur. Depuis novembre 2024, ils sont officiellement devenus des partenaires stratégiques.

Il s'agit là de bien plus qu'un simple terme diplomatique : c'est le fruit d'un partenariat durable et de longue date, qui apporte des avantages tangibles aux deux nations. Depuis sa première visite au Vietnam, les échanges commerciaux bilatéraux ont bondi, passant de 534 millions de dollars en 2008 à près de 7,7 milliards de dollars en 2024.

Échanges commerciaux bilatéraux

Le Brésil importe désormais davantage au Vietnam qu'à certains de ses partenaires traditionnels. Il est fier d'être le premier partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine et un fournisseur clé de porc, de poulet et de coton, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire du pays et à la croissance de son industrie textile.

La croissance économique du Brésil a considérablement dépassé la moyenne des pays développés l'année dernière, a-t-il noté, ajoutant que la stabilité des cadres juridiques et politiques du pays a créé un environnement commercial sûr pour l'investissement et le commerce.

Dans cet article, il vise 15 milliards de dollars d'échanges commerciaux entre le Brésil et le Vietnam d'ici 2030, alimentés par des exportations à plus forte valeur ajoutée.

Le Brésil est prêt à fournir des avions modernes au secteur de l'aviation civile vietnamienne et à explorer une coopération en matière de défense nationale. De plus, les deux pays présentent un vaste potentiel de collaboration dans les domaines des sciences, des technologies, de l'innovation et des énergies renouvelables, a-t-il écrit.

Le Brésil se réjouit de collaborer avec le Vietnam dans le développement des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle et des technologies numériques, a-t-il déclaré, soulignant ses décennies d'expérience dans la production de biocarburants et de solutions énergétiques propres pour les secteurs de l'automobile, de l'aviation, du transport maritime et même de la production d'électricité.

Le renforcement des liens bilatéraux est une étape nécessaire dans un contexte de profonds changements mondiaux, a-t-il ajouté.

Selon lui, l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est sont des régions dynamiques, contribuant à façonner un ordre mondial multipolaire. Les PIB du Marché commun du Sud (MERCOSUR) et de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) ont atteint respectivement 2.800 milliards de dollars et 3.800 milliards de dollars, témoignant de leur importance sur la scène internationale.

En période d'incertitude, la collaboration est essentielle pour garantir qu'un monde multipolaire repose sur des règles et des institutions équitables, plutôt que d'être dominé par l'influence des grandes puissances. L'histoire a montré que la voie de l'indépendance est la seule voie qui apporte la prospérité aux nations.

Il a écrit que l'engagement ferme du Brésil en faveur du multilatéralisme a motivé sa participation active aux forums internationaux. Le pays compte sur le soutien du Vietnam pour sa présidence des BRICS et de la COP30 cette année. Fort de sa voix forte au Sud, le Vietnam demeure un partenaire clé dans les efforts collectifs visant à promouvoir un système de gouvernance mondiale plus représentatif et réactif, servant mieux les intérêts des pays en développement.

Alors que le Brésil se prépare à accueillir des événements internationaux majeurs, il espère capitaliser sur les succès de sa récente présidence du G20. Le Vietnam a activement participé aux réunions des groupes de travail et au sommet du G20 à Rio de Janeiro et a été parmi les premiers à soutenir l'initiative brésilienne de l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté.

Liens culturels

Le dirigeant a ensuite évoqué les liens culturels entre les deux pays. Au Vietnam, témoigner de l'attention consiste souvent à demander si quelqu'un a mangé, tandis qu'au Brésil, on exprime son inquiétude en cuisinant les uns pour les autres. La cuisine fait partie intégrante de la culture des deux nations, tout comme la sécurité alimentaire demeure une priorité absolue pour leurs gouvernements. Ayant sorti des millions de personnes de la pauvreté au cours des dernières décennies, le Brésil et le Vietnam ont de précieux enseignements à partager avec le monde.

Ensemble, les deux nations peuvent surmonter les défis et bâtir un avenir meilleur pour tous, a conclu le président.

