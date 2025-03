Vietnam - Mexique

Fort potentiel de coopération, selon un responsable mexicain

Bien que le Vietnam et le Mexique aient connu des progrès significatifs dans leurs relations au cours des 50 dernières années, depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques, il existe encore un fort potentiel de développement, a déclaré Pedro Vazquez Gonzalez, président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des députés du Mexique.

Photo : VNA/CVN

Recevant l'ambassadeur du Vietnam au Mexique, Nguyên Van Hai, le 27 mars, Pedro Vazquez Gonzalez a suggéré que les deux pays continuent de renforcer leur coopération dans des domaines clés tels que le commerce, l'investissement, l'éducation et la culture, afin de consolider davantage les relations globales et solides entre les deux pays, a-t-il dit.

En particulier, Pedro Vazquez Gonzalez, également membre du Groupe de parlementaires du Parti travailliste mexicain (PT) à la Chambre des députés, a exhorté les entreprises à renforcer leur connectivité et à tirer parti des avantages offerts par les accords de libre-échange, notamment l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), dont le Mexique et le Vietnam sont membres.

Il a exprimé son soutien à la création d'un groupe de députés d'amitié Vietnam - Mexique, la considérant comme une étape importante dans le renforcement des relations entre les organes législatifs des deux pays, notamment à l'approche du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales (19 mai 1975).

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, Nguyên Van Hai a affirmé que le Vietnam accordait toujours une grande importance au développement des relations traditionnelles avec les pays d'Amérique latine, en particulier avec l'État, l'organe législatif et le peuple mexicains.

Il a souligné le développement de la coopération bilatérale dans divers domaines, de la politique à l'économie en passant par la diplomatie culturelle ainsi que le soutien mutuel que les deux parties ont apporté lors de forums internationaux et de forums parlementaires multilatéraux.

Concernant la collaboration bilatérale en matière de commerce et d'investissement, l’ambassadeur a noté que les entreprises vietnamiennes avaient accru leurs investissements au Mexique. Le groupe FPT, notamment, a ouvert un bureau de représentation à Guadalajara, dans l'État de Jalisco, tandis que Formula Air JSC a fait de même à Puebla, et VinFast, un constructeur automobile affilié à Vingroup, a signé un protocole d'accord pour la fourniture d'autobus électriques à Durango.

Le diplomate a déclaré que sur la base de l'amitié historique entre les deux pays, il est temps d'élever les relations bilatérales et a exprimé son espoir que les législateurs des deux parties travailleraient ensemble pour améliorer les cadres juridiques.

