Le chef du Parti reçoit le président brésilien

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, Tô Lâm a souligné que le Parti et l'État du Vietnam considèrent le Brésil comme un partenaire clé dans sa politique étrangère envers l'Amérique latine et souhaitent développer davantage le partenariat stratégique récemment établi entre les deux pays.

Il a salué les réalisations du gouvernement et du peuple brésiliens, sous la direction du président Luiz Inácio Lula da Silva et du Parti des travailleurs brésiliens (PT), dans l'amélioration de la vie de la population et la promotion de la justice sociale, ainsi que dans le renforcement du rôle et de la position du pays sur la scène internationale.

Vision et orientations de développement

Il a souligné la vision et les orientations de développement du Vietnam pour les années à venir, en particulier celles liées à la transformation du modèle de croissance vers le développement durable et l'innovation, à l'augmentation de la compétitivité, de l'autonomie et de la résilience de l'économie, au renforcement de la science et de la technologie, au développement de ressources humaines de haute qualité, à la construction d'infrastructures socio-économiques modernes et harmonieuses et à la mise en œuvre d'une réorganisation du système politique pour le rendre plus efficace et efficient.

Il a souligné les résultats des discussions entre Luiz Inácio Lula da Silva et son homologue hôte, Luong Cuong, et le fait que les deux parties ont signé le Plan d'action pour le partenariat stratégique Vietnam - Brésil 2025-2030 lors de cette visite, ainsi que des documents de coopération dans des domaines tels que la diplomatie, la sécurité, le commerce et l'industrie, et le football.

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti et le président brésilien ont discuté des principales orientations et mesures visant à renforcer davantage l'amitié, à continuer d'approfondir les relations et à obtenir des résultats concrets, en tirant parti des forces et du potentiel de chaque pays.

Il a souligné le potentiel de coopération entre les deux pays dans des domaines tels que l'économie et le commerce, l'agriculture, l'énergie et la défense, ainsi que l'importance de renforcer les échanges et la collaboration dans l'éducation, la culture et les sports, ce qui renforcerait davantage l'amitié durable entre les deux peuples.

Vietnam, un ami proche

De son côté, Luiz Inácio Lula da Silva a rappelé ses activités passées de soutien au peuple vietnamien, a évoqué les souvenirs de sa visite à Hanoï en 2008, et a exprimé son admiration et félicité le Parti communiste, l'État et le peuple vietnamiens pour le fort développement du pays dans tous les secteurs.

Le président brésilien a affirmé que le Vietnam est un ami proche et un partenaire important du Brésil dans la région asiatique. Il a souligné l'importance d'élever les relations au niveau d'un partenariat stratégique en novembre 2024 et a confirmé que le Brésil continuera à se coordonner avec le Vietnam pour finaliser ce cadre de relations, en mettant en œuvre les accords de coopération signés lors de cette visite.

Les deux pays devraient continuer à échanger des opinions pour identifier des produits et des domaines spécifiques de coopération qui sont mutuellement bénéfiques et adaptés aux besoins de chaque nation, dans le but d'élargir le commerce bilatéral et d'atteindre un objectif de 15 milliards de dollars dans un avenir proche.

Le président brésilien a accepté de renforcer la coopération avec le Vietnam sur tous les canaux, notamment la coopération entre les Partis et organisations politiques, ainsi que la coopération locale et la diplomatie populaire, contribuant ainsi à créer une base solide de soutien aux relations bilatérales.

Partenariat stratégique

Les deux dirigeants ont également convenu d'orientations importantes pour renforcer le partenariat stratégique aux niveaux bilatéral et multilatéral, soulignant que la mise en œuvre effective des documents de coopération signés constituera une base importante pour exploiter le potentiel des deux pays et répondre à leurs attentes respectives.

Tô Lâm a également salué la décision du Brésil de reconnaître l'économie de marché du Vietnam, ce qui facilitera le commerce bilatéral, et a suggéré que les deux parties travaillent ensemble pour promouvoir les négociations en vue d'un cadre commercial préférentiel reliant le Vietnam au Marché commun du Sud (MERCOSUR).

VNA/CVN