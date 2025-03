Un responsable vietnamien félicite le Parti lao à l'occasion de son 70e anniversaire

Photo : QDND/CVN

À cette occasion, Lê Quang Minh a salué la fondation du PRPL en 1955 comme un tournant historique qui a marqué le début d'un chapitre héroïque dans la lutte du Laos pour la libération nationale et ses efforts pour construire et protéger la Patrie.

Il a également souligné le leadership inébranlable du PRPL, qui a non seulement remporté de glorieuses victoires contre les forces coloniales et impériales pour préserver l'indépendance et l'intégrité territoriale, mais a également promu le développement national.

Exprimant sa joie face aux formidables réalisations du Laos sous la direction du PRPL, il a affirmé que la solidarité particulière entre les Partis, les États et les peuples des deux pays est un atout inestimable et un principe fondamental pour leur survie et leur développement.

Le ministère vietnamien de la Défense apprécie toujours hautement sa coopération avec son homologue lao, la considérant comme l'un des piliers clés des relations bilatérales, a-t-il souligné, ajoutant que les deux parties ont mis en œuvre efficacement de nombreuses activités pratiques de coopération en matière de défense ces dernières années.

Pour sa part, l'ambassadrice adjointe du Laos au Vietnam, Latana Sihalaj, a exprimé la gratitude du Parti, de l'État, du gouvernement, de l'armée et du peuple du Laos pour le soutien indéfectible de leurs homologues vietnamiens dans les luttes passées pour l'indépendance et l'unification, ainsi que dans leurs efforts actuels de construction nationale, de défense et de développement.

Soulignant les relations entre le Laos et le Vietnam, Latana Sihalaj a salué la coopération étroite et significative entre les deux ministères de la Défense au cours des dernières années, qui a contribué de manière significative à l'approfondissement des relations bilatérales.

VNA/CVN