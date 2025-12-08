Un nouveau cadre juridique catalyse les investissements à risque dans la transition énergétique

L’investissement dans les technologies climatiques (Climate Tech) au Vietnam a enregistré une surperformance notable en 2024, captant 22,3% des flux de capital-risque nationaux, soit près du double de la moyenne mondiale qui s'établit à 12%.

>> Vietnam - Japon : renforcer la coopération pour une transition énergétique propre

>> Renforcement de la mobilisation des capitaux privés pour le développement énergétique

>> Examen des progrès de la coopération Vietnam - UE en matière de transition énergétique

Photo : Nguyên Thành/VNA/CVN

Ces données sont issues du rapport "Écosystème d'investissement dans les startups de technologies climatiques du Vietnam 2025" (CT-FE 2025), publié conjointement par New Energy Nexus Vietnam, l'Université RMIT et le projet AGILE. L'étude met en lumière le rôle pivot des récentes réformes législatives dans l'attraction des capitaux.

Sur la période 2015-2024, 78 entreprises du secteur ont mobilisé près de 205 millions de dollars à travers 217 transactions. L'année 2024 marque un tournant avec un volume de près de 100 millions de dollars levés.

L’adoption de la Loi sur l’électricité 2024 et du Décret 135/2024/ND-CP, encadrant notamment l'énergie solaire en toiture pour l'autoconsommation, a agi comme un véritable catalyseur. Ces mesures ont permis de multiplier par cinq les investissements dédiés à la transition énergétique, atteignant 15,5 millions de dollars en 2024 par rapport à l'année précédente.

Malgré ces indicateurs positifs, le marché reste caractérisé par une forte concentration. La levée de fonds de série A de la société TECHCOOP (70 millions de dollars) a représenté à elle seule 71% du total investi en 2024. Cette prédominance des méga-tours de table indique que l'écosystème est encore jeune et dépendant de transactions phares plutôt que d'une croissance homogène.

Les défis structurels persistent : le taux de survie des startups de la Climate Tech après la phase d'amorçage (post-seed) a chuté à 11,11%, un chiffre nettement inférieur à la moyenne du secteur technologique (32,2%). Le paysage des investisseurs se transforme également. Le nombre d'investisseurs à impact opérant au Vietnam est passé d'un seul en 2020 à dix en 2024. Cette diversification s'accompagne d'exigences accrues en matière de mesure d'impact, d'égalité des genres et de normes HSES (santé, sécurité, environnement et social).

Hô Chi Minh-Ville conserve sa position de premier pôle d'attraction des capitaux, suivie par Hanoï et Dà Nang.

Selon Thao Trân, directrice nationale de New Energy Nexus Vietnam, bien que l'innovation soit tangible, l'écosystème de soutien nécessite d'être renforcé pour sécuriser les jeunes pousses avant leurs levées de fonds.

De son côté, le Docteur Dang Pham Thiên Duy, de l'Université RMIT, co-auteur du rapport, espère que cette cartographie détaillée, qui identifie pour la première fois les quatre niveaux de l'écosystème (entreprises, soutiens, financeurs, autorités), servira d'outil stratégique pour les investisseurs et les décideurs politiques.

VNA/CVN