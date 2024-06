Safari à Nam Cat Tiên au rythme des ballets des papillons

>> Le Parc national de Cuc Phuong, sa noble mission de protection de la forêt

>> Neuf animaux sauvages relâchés dans la nature au Parc national d'U Minh Ha

>> Une espèce inédite découverte dans le parc national de Phong Nha - Ke Bàng

>> Le Parc national de Cat Tiên rejoint officiellement la Liste verte de l'UICN

Photo : BQN/CVN

Le parc qui s’étend sur le territoire des cinq districts de Tân Phu, Vinh Cuu, Cat Tiên, Bao Lâm et Bu Dang, de la province de Dông Nai (Sud), possède une flore et une faune extrêmement riches et abrite de nombreuses espèces rares.

Quant aux papillons, Nam Cat Tiên rassemble plus de 450 espèces, dont des espèces indigènes et des papillons migrant d’autres endroits. Les statistiques montrent que le nombre d’espèces de papillons dans le parc national est 50% supérieur à celui enregistré au Vietnam.

Chaque année, lors de la saison des pluies, la forêt de Nam Cat Tiên se remplit de papillons en vol. Sur la route de près de 10 km à travers la forêt, vous pourrez voir d’innombrables papillons voler de côté ou atterrir sur le chemin. Dans les zones plus humides, il y a des flaques d’eau et les papillons se rassemblent en grand nombre.

Pour admirer pleinement la beauté de la saison des papillons de la forêt de Nam Cat Tiên, vous devez commencer votre voyage à 08h00 du matin, lorsque les chauds rayons du soleil viennent de pénétrer le feuillage de la forêt, des nuées de papillons commencent à se précipiter de partout et à s’animer comme des oiseaux.

Leur apparence embellit encore la beauté poétique inhérente à ce lieu. Des ailes de papillon blanches, bleues, puis jaunes… flottent sous la belle lumière du soleil, comme dans un monde féérique.

Un autre point intéressant est que les papillons du parc national ne sont pas aussi timides que d’habitude, ils se posent souvent sur les épaules des gens ou s’enroulent autour d’eux. Selon l’expérience des photographes, pour chasser de nombreux papillons, vous pouvez utiliser des appâts. Les papillons ici aiment particulièrement l’odeur de la pâte de crevettes. Appliquez-en un peu sur l’endroit que vous souhaitez photographier et ils s’y rassembleront en nuées.

Le Parc national de Nam Cat Tiên est depuis longtemps un endroit idéal pour les pique-niques du week-end. Avec un écosystème diversifié et de nombreux services, les visiteurs peuvent profiter de l’air frais loin de la ville.

En même temps, vous aurez l’occasion de faire l’expérience du vélo à travers la forêt, de visiter des destinations telles qu’un pin de plus de 400 ans, des cascades de Troi, Bàu Sâu ou d’explorer des excursions nocturnes "spéciales" avec des chasses d’animaux, de visiter le village ethnique S’tiêng à Tà Lài, etc.

NDEL/VNA/CVN