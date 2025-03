Dialogue entre le PM vietnamien et un Professeur américain pour stimuler la croissance

Dans l'après-midi du 15 mars, en recevant le Professeur Thomas Vallely, conseiller principal pour le Vietnam au Weatherhead East Asian Institute de l'Université Columbia (États-Unis), le Premier ministre Pham Minh Chinh a apprécié les contributions importantes du Professeur à la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'éducation et du dialogue politique.

>> Le vice-PM Trân Hông Hà reçoit un Professeur de Columbia Business School

>> Le dirigeant Tô Lâm prononce un discours politique à l'Université Columbia

>> Le dirigeant Tô Lâm reçoit des experts et des universitaires à l’Université Columbia

Photo : VNA/CVN

Remerciant le Professeur Thomas Vallely et la Professeure Nguyên Thi Liên Hang de l'Université Columbia pour leurs efforts visant à maintenir le Programme de leadership exécutif du Vietnam (Vietnam Executive Leadership Program - VELP), le Premier ministre a affirmé que le cadre de partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis crée un nouvel élan pour la coopération bilatérale dans de nombreux domaines, dont l'économie, le commerce, l'investissement, l'éducation et la formation...

Initiative proactive

Saluant l'Université Columbia et le Professeur Thomas Vallely pour leur initiative proactive dans le projet de recherche et de dialogue politique sur l'économie vietnamienne, le chef du gouvernement a demandé au professeur de fournir des conseils au Vietnam pour atteindre ses objectifs de croissance.

Il a également sollicité des recommandations sur le renouvellement des moteurs de croissance traditionnels, la promotion des nouveaux moteurs de croissance, ainsi que des solutions innovantes pour le développement scientifique et technologique, la transformation numérique et l'innovation. Il a en outre insisté sur la nécessité de propositions pour favoriser le développement de l’économie privée au Vietnam.

Le Premier ministre a également invité le professeur américain à présenter des initiatives visant à renforcer la coopération internationale, à mobiliser des ressources financières et intellectuelles, à favoriser le transfert de technologies et la formation des ressources humaines, à améliorer les capacités de gouvernance et à perfectionner les institutions du Vietnam.

Il lui a demandé d’intervenir auprès de l’administration américaine pour reconnaître les efforts du Vietnam dans la gestion des préoccupations des États-Unis, notamment en matière de balance commerciale et de facilitation des projets d’investissement, en vue d’instaurer des relations économiques équilibrées, harmonieuses et durables.

Photo : VNA/CVN

En faveur de la croissance

Il a aussi encouragé la poursuite des dialogues et des échanges politiques pour formuler des recommandations sur l’élaboration et la mise en œuvre des politiques en faveur de la croissance et du développement à long terme du Vietnam.

Pham Minh Chinh a appelé à l'appui du Professeur pour renforcer la confiance politique entre le Vietnam et les États-Unis et promouvoir la coopération en matière d’économie, de commerce, d’investissement, ainsi que d’éducation et de formation.

Il a également plaidé pour que les États-Unis envisagent de reconnaître rapidement le statut d’économie de marché du Vietnam et lèvent les restrictions sur les exportations de produits de haute technologie vers le pays.

Évoquant le processus de coopération avec le Vietnam ces dernières années, le Professeur Thomas Vallely a réaffirmé que lui-même, l'Université Columbia et l'Université Fulbright étaient prêts à fournir des conseils en matière de politique au Vietnam.

Il a exprimé l’espoir que parallèlement au maintien du Programme de leadership exécutif du Vietnam, les deux parties mettraient en place un mécanisme de dialogue interne direct pour travailler sur des questions d'intérêt commun, telles que les sciences et technologies, l'innovation, la transformation numérique, le développement du secteur privé et la promotion des relations Vietnam - États-Unis, ainsi que d’autres questions soulevées par le Premier ministre.

VNA/CVN