Donald Trump affirme qu'il pourrait accorder des allègements tarifaires à de nombreux pays

>> Trump promet des droits de douane "réciproques" avec le reste du monde

>> Trump exhorte la Fed à réduire ses taux d'intérêt en réponse aux droits de douane

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"J'accorderai peut-être des allègements à de nombreux pays, mais ça sera réciproque", a affirmé M. Trump aux journalistes à la Maison Blanche lundi après-midi 24 mars.

Il a rappelé que l'Union européenne (UE) avait accepté d'abaisser ses droits de douane sur les automobiles à 2,5% dans le cadre d'un accord avec l'administration Trump.

"Nous annoncerons dans les prochains jours des droits de douane supplémentaires sur les véhicules automobiles, les voitures, et aussi plus tard sur le bois d'œuvre - le bois d'œuvre et les copeaux de bois", a poursuivi M. Trump.

"Mais dans l'ensemble, le 2 avril sera un grand jour, un jour de réciprocité, où nous récupérerons une partie de l'argent qui nous a été confisqué", a indiqué M. Trump.

Un peu plus tôt dans la journée, Donald Trump a aussi annoncé sur les réseaux sociaux qu'il imposerait des droits de douane de 25% à tout pays achetant du pétrole et/ou du gaz vénézuélien, accusant ce pays d'Amérique latine d'envoyer des "dizaines de milliers" de criminels aux États-Unis.

Xinhua/VNA/CVN