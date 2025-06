Les entreprises vietnamiennes prêtes à importer plus de produits agricoles américains

Photo : NDEL/CVN

Du 1er au 7 juin, le ministre vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement, Dô Duc Duy, accompagné d’une délégation composée de près de 50 représentants d’organismes publics, d’entreprises et d’associations agricoles, effectue une visite officielle aux États-Unis. Cette visite vise à renforcer les échanges bilatéraux et à explorer les opportunités d’importation de produits agricoles, forestiers et aquatiques américains, avec des étapes prévues dans l’Iowa, l’Ohio et à Washington D.C.

Dans un contexte de déséquilibre commercial persistant, le Vietnam manifeste sa volonté de rééquilibrer la balance par une intensification des importations agricoles. Les entreprises vietnamiennes sont prêtes à s’approvisionner en produits agricoles dans lesquels les États-Unis excellent : matières premières pour l’alimentation animale, engrais, pesticides biologiques, viandes, produits de la mer réfrigérés et bois.

Le ministre Dô Duc Duy souligne une complémentarité naturelle entre les agricultures des deux pays : "Nos agricultures ne sont pas concurrentes mais complémentaires. Grâce à une coopération accrue entre nos gouvernements, nos chaînes d’approvisionnement se rapprochent, renforçant à la fois notre compétitivité et les bénéfices pour producteurs et consommateurs".

Dans la dynamique du 30e anniversaire des relations diplomatiques entre Hanoï et Washington, cette visite officielle incarne un geste fort de confiance dans le partenariat stratégique global entre les deux nations. Les engagements réciproques se sont multipliés ces dernières années : le Vietnam a autorisé 509 entreprises américaines à exporter de la viande et 232 entreprises de produits aquatiques. Il figure aussi parmi les huit premiers pays asiatiques ayant autorisé l’importation de semences issues de biotechnologies américaines.

Sur le plan phytosanitaire et sanitaire, les deux pays ont harmonisé leurs normes de contrôle, facilitant ainsi l’ouverture du marché aux fruits tropicaux et tempérés dans les deux sens. Le récent décret n°73/2025/NĐ-CP, promulgué le 31 mars 2025, supprime les droits de douane sur une série de produits agricoles américains, preuve supplémentaire de l’engagement du Vietnam à ouvrir ses marchés.

NDEL/VNA/CVN