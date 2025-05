Séminaire à Washington : 50 ans de paix, 30 ans de coopération Vietnam - États-Unis

Un séminaire intitulé "Vietnam et États-Unis : 50 ans de paix et de réconciliation" a été organisé le 13 mai par le Centre Stimson, une organisation de recherche indépendante spécialisée dans la sécurité internationale et la prospérité commune, basée à Washington.

À l’occasion du 50e anniversaire de la fin de la guerre du Vietnam et du 30e anniversaire de la normalisation des relations entre le Vietnam et les États-Unis, le Centre Stimson, une organisation de recherche indépendante spécialisée dans la sécurité internationale et la prospérité commune, basée à Washington, a organisé le 13 mai un séminaire intitulé "Vietnam et États-Unis : 50 ans de paix et de réconciliation".

Organisé en deux sessions thématiques - Paix - Réconciliation et Héritages de guerre - le séminaire a réuni de nombreux intervenants dont la contribution a été essentielle au processus de guérison après-guerre et à l'instauration d'un partenariat global entre les deux nations.

Lors de l’événement, Mme Rachel Stohl, vice-présidente principale en charge du programme de recherche du Centre Stimson, a souligné que 2025 représentait une année importante pour les relations bilatérales Vietnam - États-Unis, les deux pays célébrant les 50 ans de paix et le processus de réconciliation à long terme. Elle a ajouté que cette année marquait également le 30e anniversaire de la normalisation des relations entre les deux pays.

Selon Mme Stohl, l’origine et l’évolution des relations bilatérales sont d’autant plus remarquables que les deux pays sont passés du statut d’anciens ennemis à celui de partenaires stratégiques globaux, collaborant pour la paix et pour le bien-être des deux peuples.

En tant qu’orateur principal, l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, a prononcé un discours dans lequel il a partagé les facteurs ayant transformé les deux anciens ennemis en partenaires, amis et aujourd’hui partenaires stratégiques globaux. Il a également évoqué les valeurs fondamentales qui ont soutenu ce processus de développement et a exposé les orientations futures des relations bilatérales.

Après avoir analysé les facteurs historiques et structurels qui consolident les liens entre les deux nations, l'ambassadeur a exprimé sa certitude que les relations Vietnam - États-Unis continueraient de s'épanouir, en s'appuyant sur des valeurs essentielles partagées par les deux peuples : la conscience collective, la quête de la paix, la détermination, l'engagement dans la défense des intérêts nationaux et la création de bénéfices tangibles pour les populations.

Au cours des discussions, les participants ont eu l’opportunité d’explorer le processus de paix et de réconciliation à travers ceux qui ont dédié leur vie et leur carrière à cette cause. De nombreux intervenants sont encore activement impliqués dans la résolution des problèmes laissés par la guerre, comme la lutte contre les conséquences de l’agent orange, le déminage, et la fourniture de services aux personnes handicapées.

Dans son allocution, Ted Osius, président du Conseil d’affaires États-Unis-ASEAN et ancien ambassadeur des États-Unis au Vietnam, a évoqué la complexité du processus de réconciliation et les changements spectaculaires survenus au Vietnam depuis 1995. Il a mis en exergue la métamorphose du pays, passant de l'un des États les plus démunis à une économie à forte expansion, atteignant le statut de pays à revenu intermédiaire supérieur. Il a également mentionné les négociations pragmatiques et équilibrées du Vietnam avec les États-Unis concernant les tarifs douaniers.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Brian Eyler, chercheur principal et directeur du programme Asie du Sud-Est au Centre Stimson, a déclaré que de nombreux défis restaient à relever, tels que la décontamination de la dioxine et de l’agent orange, le déminage et le soutien à des dizaines de milliers de personnes handicapées.

Il a noté que les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays étaient en forte croissance et a suggéré que l’administration Trump envisageait d’assouplir les tarifs douaniers et de signer certains accords avec le Vietnam afin de renforcer les relations bilatérales et profiter aux deux peuples.

