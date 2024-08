La Journée du Vietnam en Slovaquie

La 3e édition de la Journée du Vietnam en Slovaquie, qui s’est tenue dimanche 18 août à Bratislava, a attiré plus de 10.000 visiteurs, pour la plupart des locaux. Il s'agissait de l'événement de plus grande envergure jamais organisé par l'ambassade du Vietnam en Slovaquie et la communauté vietnamienne.