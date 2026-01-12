Vietnam et Singapour renforcent leur coopération pour le développement d’un CFI

Une délégation de haut niveau du gouvernement vietnamien conduite par le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh effectue une visite de travail à Singapour, du 10 au 14 janvier.

Durant son séjour, Nguyên Hoà Binh a eu le 12 janvier une entrevue avec le vice-Premier ministre singapourien Gan Kim Yong.

Les deux dirigeants se sont déclarés satisfaits du développement vigoureux de la coopération bilatérale, marqué par la fréquence des échanges de haut niveau, l’efficacité des mécanismes de coopération, notamment la rencontre annuelle entre les Premiers ministres, et une dynamique économique soutenue.

Singapour demeure le premier investisseur de l’ASEAN au Vietnam et se classe au deuxième rang parmi 153 pays et territoires, avec quelque 4.400 projets en cours et plus de 90 milliards de dollars d’investissements enregistrés. Les parcs industriels Vietnam - Singapour (VSIP) continuent de s’étendre, atteignant 21 zones dans 14 provinces et villes vietnamiennes.

Face aux évolutions complexes de la situation régionale et mondiale, les deux parties ont convenu de renforcer davantage leur coopération multiforme et de mettre en œuvre efficacement le Programme d’action du partenariat stratégique global Vietnam - Singapour pour la période 2025-2030.

Les priorités portent notamment sur l’économie et l’investissement, en particulier dans des secteurs émergents à fort potentiel tels que l’agriculture, l’énergie, les VSIP de nouvelle génération (VSIP 2.0), les crédits carbone et les technologies numériques.

À cette occasion, Nguyên Hoà Binh a informé son homologue singapourien de la récente création par le Vietnam d’un Centre financier international (CFI), destiné à mobiliser des ressources de haute qualité, notamment des capitaux financiers, au service de la prochaine phase de développement du pays.

Compte tenu de l’expérience reconnue de Singapour dans ce domaine, la partie vietnamienne a exprimé le souhait d’étudier et de s’inspirer du modèle singapourien, notamment en matière de conception du modèle organisationnel et des mécanismes de fonctionnement d’un CFI, ainsi que de gestion et de supervision afin de garantir la sécurité financière et la stabilité du système.

Elle a également proposé de renforcer la connectivité financière entre les centres financiers des deux pays et d'étudier des programmes de coopération concrète, notamment entre les centres financiers de Hô Chi Minh-Ville, de Dà Nang et de Singapour, afin de former des ressources humaines hautement qualifiées.

Le vice-Premier ministre vietnamien s’est félicité du lancement prochain des travaux du siège de la banque singapourienne United Overseas Bank (UOB) au sein du CFI de Hô Chi Minh-Ville, et a appelé les entreprises, banques et fonds financiers singapouriens à intensifier leurs investissements et leurs activités au CFI du Vietnam.

Gan Kim Yong a salué la décision du Vietnam de créer un CFI, la qualifiant d’une décision juste et opportune. Il a félicité Nguyên Hoà Binh pour sa nomination à la tête du Conseil de direction de ce centre et affirmé la disponibilité de Singapour à partager son expérience et à promouvoir la connectivité financière entre le CFI de Singapour et le Vietnam.

Le même jour, Nguyên Hoà Binh a également tenu des séances de travail avec les dirigeants du Centre d'arbitrage international de Singapour (SIAC), et du Conseil de développement économique de Singapour (EDB).

Auparavant, la délégation vietnamienne est allée déposer une gerbe de fleurs au monument du Président Hô Chi Minh au Musée des civilisations asiatiques ; rendu visite à l’ambassade du Vietnam à Singapour et échangé avec les représentants de la communauté vietnamienne sur place ; ainsi que travaillé avec Wee Ee Cheong, vice-président et directeur général de l'UOB.

