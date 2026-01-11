Le Vietnam occupe une "place originale" dans la chaîne de production mondiale

Le Vietnam occupe incontestablement une place originale dans la chaîne de production mondiale, grâce à une excellente connectivité terrestre et maritime qui garantit un approvisionnement fluide et des délais de transit courts, a souligné Huang Dongri, chercheur au Centre d’études régionales et nationales de l’Université normale de Guangxi (Chine).

Le Global Times, affilié au Quotidien du Peuple, organe officiel du Comité central du Parti communiste chinois, a commenté que les chiffres du produit intérieur brut (PIB) récemment publiés par le Vietnam sont particulièrement impressionnants compte tenu du contexte économique mondial défavorable.

Photo : VNA/CVN

Ces résultats indiquent que le gouvernement vietnamien dispose encore d’une marge de manœuvre importante pour ajuster sa politique monétaire, dynamiser les marchés et accélérer les réformes institutionnelles, afin d’atteindre l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres pour la période 2026-2030, souligne le rapport.

Le Global Times cite les derniers chiffres publiés par l’Office national des statistiques du Vietnam, qui montrent qu’au quatrième trimestre 2025, le PIB du pays a progressé de 8,46% par rapport à la même période l’année précédente, contribuant ainsi à une croissance globale du PIB de 8,02%.

L’expert Huang Dongri a estimé que plusieurs facteurs ont contribué à la croissance économique du Vietnam, notamment la stabilité politique intérieure et la mise en œuvre des réformes administratives de 2025, qui ont considérablement amélioré l’environnement des affaires et accéléré le processus de commercialisation, parallèlement à la transformation du modèle de croissance.

Les réformes administratives mises en œuvre en 2025 optimiseront considérablement l'environnement des affaires et accéléreront la libéralisation du marché ainsi que la transformation du modèle de croissance.

En outre, la poursuite de la valorisation des atouts que représentent une population de plus de 100 millions d'habitants, une structure démographique jeune et une intégration complète du pays au sein de la communauté internationale renforcera davantage la position du Vietnam en tant que plaque tournante importante de la restructuration des chaînes industrielles asiatiques, a-t-il poursuvi.

Ces dernières années, les exportations vietnamiennes d’ordinateurs, de produits électroniques et de composants ont progressé de manière constante, contribuant à plus de la moitié de la croissance totale de ses exportations. Le pays a considérablement développé ses activités d’import-export dans ces secteurs et renforcé son rôle au sein des chaînes d’approvisionnement et industrielles régionales et mondiales.

Sur le plan institutionnel, le Vietnam a tiré parti du Partenariat économique global régional (RCEP) et de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), deux accords de libre-échange majeurs, pour exporter ses produits vers de nombreux pays. D’un point de vue industriel, le Vietnam a développé une chaîne de valeur industrielle complète, englobant le textile, l’électronique et les énergies renouvelables, a-t-il analysé.

Pour sa part, Ge Hongliang, vice-président de l’Institut de l’ASEAN à l’Université normale du Guangxi, a estimé que la croissance économique rapide du Vietnam était principalement due à la réorientation des échanges commerciaux et des investissements dans le contexte de la restructuration des chaînes industrielles mondiales.

Depuis 2018, non seulement des entreprises européennes, américaines, japonaises et sud-coréennes ont transféré leurs investissements au Vietnam, mais de nombreuses entités chinoises ont également choisi de s’y implanter, a-t-il souligné.

Les échanges commerciaux entre la Chine et le Vietnam illustrent clairement la division du travail entre les deux pays en amont et en aval de la chaîne industrielle. La coopération industrielle bilatérale ne se limite pas au transfert de capacités de production, mais englobe également les industries de haute technologie. Ge Hongliang s’est dit convaincu que ce modèle de coopération continuera de se renforcer sous l’impulsion de l’intégration régionale Chine-ASEAN.

VNA/CVN