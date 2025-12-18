Vietnam et Singapour affirment leur volonté d'intensifier la coopération

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh s’est entretenu par téléphone, jeudi 18 décembre au matin, avec son homologue singapourien Lawrence Wong afin d’échanger sur les relations bilatérales ainsi que sur plusieurs questions régionales et internationales d’actualité. Cet entretien faisait suite à leur rencontre en marge du Sommet du G20, en novembre dernier.

Photos : VNA/CVN

Se félicitant du développement positif des relations Vietnam - Singapour depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique global, les deux chefs de gouvernement sont convenus d’accélérer la mise en œuvre du Programme d’action pour la période 2025-2030. Ils ont également discuté de l’établissement de nouveaux mécanismes de coopération, notamment la mise en place d’un dialogue stratégique entre les deux Partis au pouvoir.

Sur le plan économique, la priorité a été accordée à la modernisation du réseau des parcs industriels Vietnam - Singapour (VSIP). Les deux parties ambitionnent de faire évoluer ce modèle vers une "deuxième génération" de parcs plus écologiques, intelligents, inclusifs et intégrés, avec pour objectif d’atteindre 30 VSIP d’ici 2030 et de diffuser ce modèle de coopération réussi dans la région.

Coopération mutuellement bénéfique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a par ailleurs souligné l’avancement des études relatives à l’exportation d’énergie éolienne vers Singapour et a proposé d’élargir la coopération dans des domaines tels que le nucléaire modulaire, les crédits carbone et la sécurité alimentaire. Il a également invité Singapour à participer au développement du centre financier de Hô Chi Minh-Ville et de Dà Nang.

Partageant ces orientations, le Premier ministre Lawrence Wong a affirmé la volonté de Singapour de faire de cette relation bilatérale un véritable "phare" au sein de l’ASEAN, fondé sur une coopération mutuellement bénéfique.

Abordant les questions internationales d’intérêt commun, les deux dirigeants ont exprimé leur vive préoccupation face aux récentes tensions entre le Cambodge et la Thaïlande. Ils ont appelé à la retenue, au dialogue et au règlement pacifique des différends, excluant tout recours à la force. Ils se sont également engagés à se coordonner étroitement avec les autres États membres de l’ASEAN afin de préserver la solidarité et la centralité de l’organisation, de renforcer les mécanismes régionaux de dialogue et de contribuer au maintien de la paix, de la stabilité et de la coopération dans la région.

Enfin, Hanoï et Singapour ont réaffirmé leur engagement à coopérer étroitement en 2027, année au cours de laquelle le Vietnam accueillera le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), tandis que Singapour assurera la présidence de l’ASEAN.

