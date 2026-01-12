Un nouvel axe Londres - Bruxelles pour les entrepreneurs vietnamiens en Europe

L'Association des entreprises vietnamiennes au Royaume-Uni (VBUK) et l’Association des entreprises vietnamiennes en Belgique (VBAB) ont signé un protocole d’accord visant à renforcer la coopération et la mise en réseau des entrepreneurs vietnamiens en Europe. L’accord a été officialisé lors d’un gala organisé ce 11 janvier à Londres.

>> Lancement officiel de l’Association des jeunes entrepreneurs vietnamiens en Europe

>> Intellectuels et entrepreneurs vietnamiens en Europe : un vivier stratégique pour le Vietnam

Photo : VNA/CVN

La Belgique, qui héberge les principales institutions de l’Union européenne, est considérée comme une porte d’entrée stratégique permettant aux entreprises vietnamiennes de s’adapter aux normes du marché commun européen. La synergie entre la VBUK et la VBAB vise ainsi à établir un axe de connexion privilégié entre le Royaume-Uni, la Belgique et l’UE.

Selon les dirigeants des deux associations, ce partenariat prévoit le partage d’informations sur les politiques économiques, la promotion du commerce et de l’investissement, ainsi que l’organisation conjointe de forums d’affaires. L’objectif central est d’accompagner les entreprises membres dans leur conquête des marchés européens et la recherche de partenaires stratégiques.

Au-delà de l’aspect purement économique, les deux organisations entendent utiliser la culture comme levier de coopération, renforçant ainsi la visibilité et l’influence des entreprises vietnamiennes en Europe. Cette initiative s'inscrit pleinement dans la dynamique de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA).

VNA/CVN