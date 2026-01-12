La Foire nationale du printemps ouvrira ses portes le 2 février

Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce a officiellement annoncé l’organisation de la Foire nationale du printemps 2026 par la Circulaire N°146. L’événement se déroulera du 2 au 8 février au Centre national d'exposition du Vietnam (VEC), dans la commune de Dông Anh, Hanoï.

Photo : CTV/CVN

Considérée comme la plus grande manifestation commerciale, culturelle et touristique organisée à l’occasion de l’Année lunaire du Cheval, la Foire du printemps ambitionne d’offrir un vaste espace d’échanges et de faire vivre au public une expérience authentique du Têt, le Nouvel An lunaire traditionnel.

Placée sous le thème "Se connecter pour la prospérité - Accueillir un printemps radieux", la Foire du printemps dépasse le cadre d’un simple rendez-vous commercial. Elle se veut un véritable festival national associant culture, tourisme et industrie. Le Centre national d'exposition du Vietnam , doté d’une surface intérieure de plus de 100.000 m² complétée par des espaces extérieurs, sera entièrement mobilisé pour accueillir l’événement.

La cérémonie d’ouverture est prévue dans la soirée du 2 février, tandis que la clôture aura lieu le 8 février au soir. Tout au long de la manifestation, des activités commerciales, des programmes culturels et des opérations de promotion se succéderont quotidiennement de 09h00 à 21h00.

L’un des temps forts de la Foire réside dans son organisation spatiale, structurée autour de neuf zones thématiques. Celles-ci offrent un panorama complet de l’économie, de la culture et de l’identité des différentes régions du Vietnam.

L’espace "Hô Chi Minh-Ville" occupe une position centrale, mettant en valeur les réalisations majeures de la métropole du Sud dans les domaines de l’économie, de l’industrie, du commerce, de la finance et de l’innovation. Les visiteurs pourront également découvrir des activités artistiques et les traditions festives du Têt méridional des habitants du Sud.

La zone "Printemps au pays - Produits des quatre coins du Vietnam" recrée l’atmosphère des différentes régions du pays. Provinces et grandes villes y présentent leurs produits emblématiques, leurs projets de promotion commerciale et d’investissement, ainsi que leurs richesses culturelles et touristiques.

L’espace "Produits agricoles vietnamiens - Les couleurs du printemps", placé sous l’égide du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, mettra en avant les produits OCOP ("À chaque commune son produit"), les produits bénéficiant d’indications géographiques, ainsi que les modèles d’agriculture circulaire et de haute technologie.

Photo : VNA/CVN

La zone "Printemps prospère", gérée par le ministère de l’Industrie et du Commerce, réunira les entreprises leaders dans les secteurs des biens de consommation, du commerce et des produits essentiels à l’approche du Têt.

Le salon VIVC 2026, consacré à la chaîne de valeur et placé sous le thème "Des matières premières aux marchés", présentera l’ensemble des étapes de production et de commercialisation, de la conception à la distribution, dans des secteurs tels que le textile, le cuir, le bois et l’artisanat.

L’espace "Réunion du Têt" de Hanoï fera revivre l’ambiance culturelle traditionnelle du Nouvel An lunaire dans la capitale et le delta du Nord, à travers l’artisanat, les arts populaires, la calligraphie et la gastronomie du Têt.

La zone "Essence de la culture vietnamienne", coordonnée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, proposera le programme "Couleurs du printemps vietnamien". Celui-ci mettra en lumière douze secteurs culturels, avec des produits allant de la mode aux arts du spectacle, en passant par le cinéma et les jeux traditionnels.

L’espace "Couleurs du printemps vietnamien", installé dans la cour Est, offrira un foisonnement de fleurs, de plantes ornementales, de bonsaïs et de décorations traditionnelles du Têt.

L’espace de restauration "Connexion printanière", situé dans la cour Sud, invitera les visiteurs à un véritable voyage culinaire, mêlant spécialités traditionnelles du Têt et cuisine de rue vietnamienne.

Afin de favoriser la participation des entreprises, le ministère de l’Industrie et du Commerce étudie un dispositif de soutien financier pour les frais d’exposition. Chaque entreprise, coopérative ou organisme de promotion commerciale pourra bénéficier gratuitement d’un stand de 9 m², ou de 18 m² d’espace nu. Le secteur de l’ameublement et de la décoration intérieure pourra disposer d’une surface allant jusqu’à 36 m².

Les entreprises participantes devront toutefois verser un dépôt de garantie de trois millions de dôngs par stand. Cette somme sera restituée ou régularisée après la clôture de la Foire, sauf en cas de retrait volontaire ou de non-respect du règlement.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 12 janvier 2026. Les inscriptions pour l’espace "Couleurs du printemps vietnamien" resteront ouvertes jusqu’au 15 janvier 2026. Les organisateurs accorderont la priorité aux dossiers déposés rapidement et présentant des produits de qualité, une notoriété avérée et une capacité professionnelle d’aménagement de stand.

Linh Tu/CVN