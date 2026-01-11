icon search
Le Vietnam exporte plus de 8 millions de tonnes de riz en 2025

Selon les dernières données des Douanes, le Vietnam a exporté en 2025 plus de 8,06 millions de tonnes de riz, pour une valeur dépassant 4,1 milliards de dollars. Ces chiffres représentent une baisse de 10,8% en volume et de 27,6% en valeur par rapport à 2024, reflétant l’impact direct du recul des prix mondiaux du riz.

>> ST25, deux décennies de parcours pour devenir le meilleur riz du monde

>> Riz durable : une première mondiale signée le Vietnam

La semaine dernière, le riz vietnamien à 5% de brisures était proposé entre 360 et 365 dollars la tonne. Selon un négociant à Hô Chi Minh-Ville, les transactions ont ralenti en raison d’une demande extérieure atone, tandis que les achats des Philippines et de l’Indonésie pourraient diminuer, dans un contexte d’augmentation attendue de l’offre indienne.

Le Vietnam exporte plus de 8 millions de tonnes de riz en 2025.
Photo : VNA/CVN

Sur le marché national, les prix du paddy dans le delta du Mékong sont restés globalement stables, la demande demeurant faible. Les superficies ensemencées pour la campagne hiver-printemps 2025-2026 atteignaient, au 31 décembre, 921.000 ha, soit 73,8% du plan annuel, les premières récoltes ayant déjà commencé sur certaines parcelles.

Sur les marchés asiatiques, les prix du riz indien sont restés stables, tandis que le riz thaïlandais à 5% de brisures est tombé à 385 dollars la tonne, son plus bas niveau en cinq semaines, sous l’effet d’une demande très faible.

VNA/CVN

#exportations #riz

