Le Vietnam exporte plus de 8 millions de tonnes de riz en 2025

Selon les dernières données des Douanes, le Vietnam a exporté en 2025 plus de 8,06 millions de tonnes de riz, pour une valeur dépassant 4,1 milliards de dollars. Ces chiffres représentent une baisse de 10,8% en volume et de 27,6% en valeur par rapport à 2024, reflétant l’impact direct du recul des prix mondiaux du riz.

>> ST25, deux décennies de parcours pour devenir le meilleur riz du monde

>> Riz durable : une première mondiale signée le Vietnam

La semaine dernière, le riz vietnamien à 5% de brisures était proposé entre 360 et 365 dollars la tonne. Selon un négociant à Hô Chi Minh-Ville, les transactions ont ralenti en raison d’une demande extérieure atone, tandis que les achats des Philippines et de l’Indonésie pourraient diminuer, dans un contexte d’augmentation attendue de l’offre indienne.

Photo : VNA/CVN

Sur le marché national, les prix du paddy dans le delta du Mékong sont restés globalement stables, la demande demeurant faible. Les superficies ensemencées pour la campagne hiver-printemps 2025-2026 atteignaient, au 31 décembre, 921.000 ha, soit 73,8% du plan annuel, les premières récoltes ayant déjà commencé sur certaines parcelles.

Sur les marchés asiatiques, les prix du riz indien sont restés stables, tandis que le riz thaïlandais à 5% de brisures est tombé à 385 dollars la tonne, son plus bas niveau en cinq semaines, sous l’effet d’une demande très faible.

VNA/CVN