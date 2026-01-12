Arnaques financières en forte hausse à l'approche du Têt

À l'approche du Nouvel An lunaire (Têt), les arnaques financières et bancaires connaissent une forte augmentation au Vietnam, incitant les banques et les forces de l'ordre à multiplier les mises en garde.

Photo : MB Bank/CVN

Selon les alertes de la police et des banques commerciales, une nouvelle arnaque a récemment fait son apparition. Elle consiste à usurper l'identité d'une prétendue aide gouvernementale pour le Têt, d'un montant de 400.000 dôngs.

Les escrocs se font souvent passer pour des élus locaux ou des représentants d'organismes gouvernementaux et contactent les citoyens par téléphone ou SMS pour les informer qu'ils sont éligibles à une aide financière.

Les victimes sont ensuite invitées à vérifier des informations en fournissant des codes de vérification à usage unique (OTP), leurs coordonnées bancaires ou en cliquant sur des liens suspects. Ces manipulations permettent aux criminels de siphonner leurs comptes. Ces arnaques ciblent particulièrement les personnes âgées et les habitants des zones rurales, isolées et montagneuses.

Les forces de l'ordre insistent sur le fait que les programmes d'aide publique légitimes sont mis en œuvre par les voies officielles des collectivités locales et n'exigent jamais des citoyens qu'ils divulguent des informations confidentielles ou effectuent des transactions en ligne pour percevoir des aides.

Les autorités ont également mis en garde contre le perfectionnement constant des méthodes des groupes frauduleux grâce aux technologies de pointe. Les escrocs utilisent désormais l'intelligence artificielle (IA) et la technologie deepfake pour créer des courriels, des messages, des vidéos et des enregistrements vocaux contrefaits extrêmement convaincants.

Ces outils servent à falsifier des notifications de gains, des promotions ou des annonces d'aides financières. Dans certains cas, ils imitent même la voix de proches ou de représentants d'organisations réputées pour tromper leurs victimes.

Parallèlement, les faux sites web et les publicités frauduleuses deviennent plus sophistiqués, ressemblant souvent trait pour trait aux sites officiels des banques ou des grandes entreprises et ne différant que par quelques caractères dans le nom de domaine.

Les arnaques par hameçonnage sont également déployées sur de multiples canaux, notamment les SMS, les réseaux sociaux, les codes QR et les robots automatisés, permettant ainsi aux victimes de tomber dans le piège en un seul clic.

Outre les escroqueries de haute technologie, les banques et les autorités mettent également en garde contre les offres de prêts frauduleuses en ligne qui circulent sur les réseaux sociaux.

Les escrocs proposent des prêts rapides avec des procédures simplifiées et des taux d'intérêt bas, puis exigent des dépôts ou des frais initiaux sous prétexte de traitement de dossier, de vérification d'identité ou d'assurance emprunteur.

Une fois l'argent transféré, les auteurs de l'escroquerie coupent immédiatement tout contact et s'emparent des fonds.

Les banques conseillent aux citoyens de ne solliciter des prêts qu'auprès d'établissements de crédit et de sociétés financières agréés et de ne jamais transférer de dépôts ou de frais d'avance sur des comptes personnels ou des entités sans justificatifs légaux clairs.

Parallèlement, les banques continuent d'enregistrer de nombreux cas de clients recevant de faux messages ou appels usurpant l'identité de banques. Ces communications prétendent généralement que les comptes rencontrent des problèmes, nécessitent une vérification, proposent des mises à niveau de service ou offrent des cadeaux ou des remboursements de fin d'année.

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

Vietcombank a averti que les escrocs envoient souvent des liens vers de faux sites web bancaires et demandent aux clients de se connecter et de fournir des codes OTP. Une fois les instructions suivies, les criminels prennent rapidement le contrôle des comptes et effectuent des transactions non autorisées.

De même, la Banque commerciale par actions pour l'investissement et le développement du Vietnam (BIDV) signale des cas où des escrocs se font passer pour des employés de banque, contactant les clients pour leur proposer une aide financière, des remboursements de frais de service ou une vérification d'informations, puis leur demandent des données personnelles, des codes d'authentification ou l'installation d'applications provenant de sources inconnues.

VietinBank et MB Bank ont également émis des alertes concernant des escroqueries perpétrées via les réseaux sociaux tels que Zalo et Facebook, où des criminels se font passer pour des connaissances ou des représentants du gouvernement et envoient des liens malveillants pour pirater les comptes des utilisateurs.

Face à la complexité croissante des fraudes, de nombreuses banques ont intensifié leurs efforts de communication, en diffusant des avertissements sur leurs sites web, leurs applications bancaires en ligne et aux guichets.

Les banques exhortent collectivement le public à ne divulguer aucune information personnelle ni aucun code OTP, à ne cliquer sur aucun lien provenant de sources inconnues et à ne pas installer d'applications provenant de plateformes non officielles.

En cas d'appel ou de message suspect, il est conseillé de vérifier l'information auprès des canaux officiels de sa banque ou des autorités compétentes.

En cas de signes de fraude ou de pertes constatées, il est conseillé aux citoyens de contacter immédiatement leur banque pour bloquer leurs comptes et de signaler sans délai l'incident au commissariat de police le plus proche afin d'obtenir une assistance rapide.

Selon la Banque d'État du Vietnam, au 28 décembre 2025, le système d'information SIMO de gestion, de surveillance et de prévention des risques clients avait émis des alertes à plus de 2,4 millions de clients.

Le système a temporairement suspendu ou annulé plus de 776.000 transactions présentant des signes de risque, pour un montant total dépassant 2.900 milliards de dôngs vietnamiens.

Lê Van Tuyên, directeur adjoint du Département des paiements de la Banque d’État du Vietnam, a déclaré qu’au 26 décembre 2025, l’ensemble du secteur bancaire avait procédé à la vérification biométrique de plus de 143 millions de dossiers de clients particuliers et de plus de 1,5 million de dossiers de clients professionnels disposant de comptes de paiement, au moyen de cartes d’identité à puce ou de l’application VNeID.

Par ailleurs, environ 22,14 millions d’utilisateurs de portefeuilles électroniques particuliers et 392 millions d’utilisateurs de portefeuilles électroniques professionnels ont également subi cette vérification biométrique.

Dans le même temps, le Centre national d’information sur le crédit (CIC), en coordination avec le ministère de la Police, a procédé au nettoyage des données concernant environ 57 millions de dossiers clients.

VNA/CVN