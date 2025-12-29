Les produits aquatiques vietnamiens s’exportent bien à Singapour

Les produits aquatiques vietnamiens ont enregistré une forte croissance sur le marché singapourien ces deux dernières années, avec une hausse marquée de la valeur des importations.

Cette croissance ouvre de nouvelles perspectives de coopération bilatérale et contribue à l’approfondissement du partenariat stratégique global Vietnam-Singapour.

L’année 2025 a marqué une étape importante pour les exportations de produits aquatiques vietnamiens, témoignant de la demande croissante de Singapour et de sa confiance grandissante dans la qualité et l’image de marque des produits vietnamiens.

Les statistiques de l’Autorité de réglementation comptable et des entreprises de Singapour (ACRA) montrent qu’en 2024, le Vietnam est passé de la sixième à la cinquième place parmi les principaux exportateurs de produits aquatiques à Singapour.

Cette dynamique positive s’est poursuivie au premier trimestre 2025, le Vietnam se hissant à la quatrième place. Au cours des neuf premiers mois de l’année, le Vietnam a consolidé sa position de troisième fournisseur de produits aquatiques à Singapour, confirmant ainsi l’importance croissante de ses produits sur le marché.

Kenneth Chia, président de la Seafood Industries Association Singapore (SIAS), a souligné que les échanges commerciaux entre le Vietnam et Singapour n’ont cessé de croître depuis plus de vingt ans. De nombreuses entreprises singapouriennes considèrent le Vietnam comme un marché d’approvisionnement clé, et plusieurs d’entre elles y ont même détaché du personnel pour s’approvisionner directement. Cette situation a permis de tisser des liens solides et d’instaurer une confiance mutuelle.

Les consommateurs singapouriens apprécient les produits vietnamiens et leur font confiance. De nombreuses entreprises vietnamiennes répondent parfaitement à leurs exigences, a souligné le responsable.

L’agriculture singapourienne est très limitée et le pays importe actuellement environ 90% de sa nourriture. Forte d’un revenu par habitant élevé, la cité-État connaît une forte demande en produits alimentaires de qualité. Sa population relativement restreinte mais diversifiée en fait également un marché test idéal pour les nouveaux produits avant leur lancement mondial.

Ainsi, la croissance du secteur des produits aquatiques vietnamiens à Singapour témoigne du succès conjugué de plusieurs facteurs : une exploitation efficace des accords de libre-échange, la mise en œuvre de politiques de promotion des exportations, une étroite coordination entre les ministères, les autorités locales et les associations professionnelles, et le dynamisme des entreprises vietnamiennes du secteur. Le rôle de l’Office du commerce du Vietnam à Singapour, véritable passerelle pour les échanges bilatéraux, a également été déterminant.

Cao Xuân Thang, conseiller commercial du Vietnam à Singapour, a souligné que Singapour est un marché ouvert qui s’efforce de diversifier son offre afin de garantir la sécurité alimentaire. Pour rester compétitives, il a conseillé aux entreprises vietnamiennes du secteur des produits aquatiques de renforcer la gestion de la qualité tout au long de la chaîne de valeur, de l’aquaculture à la transformation, en passant par la traçabilité et l’élevage durable, tout en adoptant des technologies de pointe.

Il a insisté sur l’importance de la transformation numérique, du commerce électronique et des solutions de paiement modernes pour accroître la productivité et réduire les coûts, tout en renforçant les chaînes de valeur, la diversification des marchés et la collaboration sectorielle.

L’ASEAN demeure un partenaire majeur et une porte d’entrée internationale pour le Vietnam. Au sein du bloc régional, Singapour joue un rôle clé dans la logistique et le commerce mondial des produits aquatiques, offrant des atouts considérables en matière de ports, d’entreposage, de logistique et de services financiers.

Par conséquent, le renforcement de la coopération avec Singapour peut aider le Vietnam à maintenir une croissance stable de ses exportations et à étendre sa présence sur les marchés régionaux et mondiaux.

Le président de la SIAS, Kenneth Chia, a ajouté que le Vietnam devrait investir davantage dans la recherche et le développement afin de créer des produits de la mer à valeur ajoutée, adaptés au secteur de la restauration singapourien, ce qui profiterait aux échanges commerciaux des deux parties.

De fait, les produits aquatiques vietnamiens sont de plus en plus prisés par les consommateurs singapouriens, faisant de ce marché un tremplin stratégique pour l’expansion de l’industrie vietnamienne des produits aquatiques dans la région et au-delà.

