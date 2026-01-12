La filière bois résiste aux vents contraires mondiaux et cartonne à l’export en 2025

Malgré la volatilité des marchés mondiaux et les défis climatiques, la filière bois vietnamienne a franchi un cap historique en 2025, avec des exportations de bois et de produits dérivés dépassant pour la première fois les 17 milliards de dollars, confirmant ainsi son rôle de pilier majeur de l’économie nationale.

Selon les données douanières vietnamiennes, les exportations de bois et de produits dérivés ont atteint près de 1,7 milliard de dollars pour le seul mois de décembre 2025, portant le chiffre d’affaires total à l’exportation pour l’année à 17,2 milliards de dollars, soit une hausse de près de 6% par rapport à 2024. C’est la première fois que la filière franchit le seuil des 17 milliards de dollars.

Les États-Unis en tête des exportations

En 2025, les exportations de bois et de produits dérivés vers les États-Unis étaient estimées à 9,46 milliards de dollars, soit une hausse de 4,4% par rapport à l’année précédente, représentant environ 55% de la valeur totale des exportations de bois du Vietnam. Le Vietnam demeure le premier fournisseur de meubles en bois sur le marché américain.

Selon les données de la Commission du commerce international des États-Unis (USITC), les importations américaines de meubles en bois en provenance du Vietnam ont atteint 6,1 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de 2025, en hausse de 9% par rapport à la même période en 2024, représentant 45,3% du total des importations américaines dans cette catégorie. À l’inverse, les importations en provenance de Chine ont chuté de 36% pour s’établir à 1,4 milliard de dollars.

La part de marché du Vietnam dans les importations américaines de meubles en bois est passée de 40,5% au cours des huit premiers mois de 2024 à 45,3% sur la même période en 2025, tandis que celle de la Chine a diminué de 15,7% à 10,4%. Cet écart croissant souligne la domination grandissante du Vietnam sur le marché américain.

Au-delà des États-Unis, les exportations vers le Japon ont enregistré une forte croissance de plus de 23% en 2025, atteignant 2,153 milliards de dollars et dépassant pour la première fois la barre des 2 milliards de dollars. Le Japon a ainsi devancé la Chine pour devenir le deuxième marché d’exportation de bois du Vietnam.

Les exportations vers la Chine, bien que reculées à la troisième place, ont tout de même légèrement progressé pour atteindre 2,086 milliards de dollars, dépassant ainsi les 2 milliards de dollars pour la deuxième année consécutive. À eux trois, les marchés "milliardaires" (États-Unis, Japon et Chine) ont représenté près de 80% des exportations totales de bois et de produits dérivés du Vietnam en 2025.

Les autres marchés sont restés d’une importance relativement modeste, notamment la République de Corée (709 millions de dollars), le Canada (288 millions de dollars) et le Royaume-Uni (244 millions de dollars).

Le mobilier en bois a continué de dominer les exportations de bois du Vietnam. Selon l’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce, les exportations de meubles en bois ont atteint 9,434 milliards de dollars américains au cours des onze premiers mois de 2025, soit près de 61% de la valeur totale des exportations du secteur.

Plusieurs autres catégories de produits ont également enregistré un chiffre d’affaires à l’exportation d’un milliard de dollars américains ou plus, notamment les copeaux de bois (2,22 milliards de dollars), le bois scié, les panneaux et les parquets (2,091 milliards de dollars) et les granulés de bois (1,081 milliard de dollars).

Navigation par gros temps

Selon Phùng Quôc Mân, président de l’Association de l'artisanat et de l'industrie du bois de Hô Chi Minh-Ville (HAWA), l’année 2025 a présenté des défis sans précédent pour le secteur. Parmi ceux-ci figuraient des mesures tarifaires réciproques, des enquêtes antidumping et antisubventions menées par les États-Unis, la pression croissante du futur règlement de l’Union européenne relatif à la lutte contre la déforestation (EUDR), ainsi que des tempêtes et des inondations survenues au Vietnam qui ont perturbé les chaînes d’approvisionnement en matières premières et la production.

Malgré ces turbulences économiques, les exportations vietnamiennes de bois d’œuvre ont maintenu une croissance positive, témoignant de la capacité d’adaptation et de la résilience accrues du secteur face aux fluctuations du marché mondial.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a indiqué que les exportations de bois et de produits forestiers avaient rapporté environ 18,5 milliards de dollars américains l’an dernier, soit une hausse d’environ 6,6% par rapport à 2024, tandis que l’excédent commercial s’élevait à près de 14,9 milliards de dollars.

Pour 2026, Nguyên Quôc Tri, vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, a déclaré que le secteur forestier vise à maintenir le couvert forestier à environ 42%, à réaliser des exportations de bois et de produits forestiers d’environ 18,5 milliards de dollars et à accélérer le développement des forêts de grands arbres. Les priorités clés incluent l’application des sciences et des technologies, la promotion de la transformation numérique et le renforcement des efforts de promotion commerciale.

Les efforts futurs porteront également sur la diversification des marchés d’exportation, la réduction de la dépendance à l’égard d’un petit nombre de marchés majeurs, la construction de la marque "Bois vietnamien" et le développement des services environnementaux forestiers et du marché du carbone.

Fort de la dynamique positive de 2025, le secteur du bois devrait continuer à accroître sa valeur ajoutée sur les marchés mondiaux, à poursuivre un développement durable et à contribuer davantage à la stratégie de croissance verte du pays.

