La province de Gia Lai attire 846 millions de dollars d'investissements début janvier

La province de Gia Lai (Hauts plateaux du Centre) a attiré 12 projets d'investissement d'une valeur de plus de 22.200 milliards de dôngs (846 millions de dollars) au cours des neuf premiers jours de janvier, ont annoncé les autorités provinciales. Les projets industriels et d'énergies renouvelables ont dominé ces nouveaux flux d'investissements.

>> Gia Lai attire 2,2 milliards de dollars d’investissements en sept premiers mois de 2025

>> Les produits agricoles de Gia Lai cherchent des opportunités de rayonnement

>> Gia Lai renforce la lutte contre la pêche INN grâce à un système d'alerte intelligent

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Van Châu, directeur adjoint du Service des finances de Gia Lai, les projets industriels ont représenté la majeure partie des nouveaux investissements, avec six projets d'une valeur de près de 19.800 milliards de dôngs annoncés entre le 1er et le 9 janvier.

L'agriculture, la sylviculture et la pêche ont attiré deux projets d'une valeur d'environ 205 milliards de dongs, tandis que l'immobilier et l'aménagement urbain ont attiré deux projets d'une valeur d'environ 1.510 milliards de dôngs. Deux projets d'infrastructure ont représenté un investissement combiné de 720 milliards de dôngs.

Trois projets d'énergies renouvelables ont représenté une part importante des nouvelles autorisations, notamment le projet éolien de Vinh Thuân, porté par VinEnergo Energy JSC et d'une valeur d'environ 4.680 milliards de dôngs, ainsi que les projets éoliens de Vân Canh 1 et Vân Canh 2, menés par Sai Gon-Bac Giang Industrial Park Corp, pour un investissement cumulé dépassant 14.600 milliards de dongs.

Parmi les autorisations immobilières résidentielles figurent un projet de logements sociaux représentant un investissement total de plus de 1.250 milliards de dongs et un projet de développement de maisons de ville et de villas d'une valeur supérieure à 262 milliards de dôngs.

M. Chau a indiqué que deux projets d'infrastructures pour des zones industrielles, Canh Vinh 1 et Canh Vinh 2, d'une valeur de 360 milliards de dôngs chacun, ont également été approuvés.

Il a ajouté que son ministère a soumis cinq projets supplémentaires au Comité populaire provincial pour évaluation de la politique d'investissement, dont un projet de foresterie de haute technologie et un complexe commercial, de services et résidentiel à Pleiku.

Afin d'améliorer le climat des investissements, le président du Comité populaire provincial a approuvé un cadre opérationnel pour une ligne d'assistance téléphonique aux entreprises, applicable dès le début de cette année.

Gia Lai a également réduit le délai de délivrance des certificats d'immatriculation des entreprises de trois jours à trois heures. Les entreprises peuvent désormais déposer leurs demandes sans tenir compte des limites administratives, une mesure visant à réduire les coûts et les délais de traitement.

En 2025, la province, incluant les anciennes provinces de Gia Lai et de Binh Dinh, a attiré 192 projets, représentant un capital social total de près de 160 billions de dôngs. Les investissements directs étrangers ont représenté plus de 1,4 milliard de dollars répartis sur 16 projets.

VNA/CVN