Échanges douaniers : 1,05 milliard d'USD dès le 1er jour de déploiement du nouveau modèle

La valeur des importations et exportations du Vietnam a atteint 1,05 milliard de dollars, avec plus de 20.300 déclarations traitées samedi 15 mars, premier jour de mise en œuvre du nouveau modèle douanier restructuré, selon le Département des douanes.

L'introduction d'un nouveau système informatique au sein de la structure organisationnelle remaniée a assuré un traitement fluide des marchandises, des véhicules et des expéditions en transit, permettant un dédouanement rapide et sans retard.

Dès le premier jour, les postes de contrôle frontaliers et extrafrontaliers ont reçu pour instruction d'examiner et d'affecter rapidement du personnel, garantissant ainsi que toutes les déclarations soient traitées avant la fin de la journée, conformément à la loi douanière, sans aucun dossier en attente.

Le département a également mis à jour les noms des postes de contrôle frontaliers et extrafrontaliers à travers le pays afin de les aligner sur la nouvelle structure et n'a signalé aucun problème lié à la mise en œuvre.

Par ailleurs, le département s'est attaché à simplifier les procédures administratives, avec pour objectif de réduire les délais et les coûts de traitement de 30% d'ici 2025. Il prévoit également de supprimer 30% des formalités administratives inutiles et de numériser l'ensemble des procédures liées aux affaires pour une plus grande efficacité.

Conformément à la Résolution 18 du 12e Comité central du Parti sur la simplification de la structure organisationnelle du système politique, samedi 15 mars, le secteur douanier a adopté un modèle à trois niveaux : le Département des douanes, les bureaux de douane régionaux et les postes-frontières. Cette réorganisation a permis de réduire le nombre d'unités de 902, soit 485 unités, soit 53,77%.

