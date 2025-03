Le PM appelle à intensifier la lutte contre le gaspillage et promouvoir la croissance

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a demandé aux ministères, aux agences et aux collectivités locales de considérer la prévention et le contrôle du gaspillage comme une mission partagée par l'ensemble du système politique, ce qui requiert leur participation et leur contribution responsables.

Dans une directive récemment signée visant à intensifier la lutte contre le gaspillage, à débloquer des ressources et à promouvoir la croissance économique, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que, sous la direction du Parti, la supervision étroite de l'Assemblée nationale et la direction et la gestion rigoureuses, ponctuelles et rigoureuses du gouvernement, la lutte a obtenu des résultats importants, contribuant à la réalisation et au dépassement de la plupart des objectifs de développement socio-économique au cours des derniers mandats, même dans un contexte de défis sans précédent tels que les pandémies et les catastrophes naturelles. Cela a conduit à une mobilisation, une gestion et une utilisation efficaces des ressources humaines, matérielles et financières, garantissant la défense nationale, la sécurité, les relations extérieures et le bien-être social.

Cependant, dans la pratique, des problèmes et des limites subsistent en matière de prévention et de contrôle du gaspillage dans de nombreux secteurs, a-t-il noté, soulignant que le mécanisme d'allocation et de décaissement des investissements publics demeure problématique, réduisant ainsi l'efficacité de l'utilisation des ressources de l'État.

Par conséquent, la prévention et le contrôle du gaspillage doivent se traduire clairement par des engagements et des plans assortis d'échéanciers et d'objectifs précis, axés sur la lutte contre les causes du gaspillage, et mis en œuvre régulièrement. Le plan de mise en œuvre doit respecter le principe des "cinq objectifs clairs" (personnes, tâches, échéanciers, responsabilités et résultats clairs).

Il est nécessaire de combiner les résultats des efforts de prévention et de contrôle du gaspillage avec l'objectif d'atteindre une croissance économique d'au moins 8% en 2025 et un taux à deux chiffres sur la période 2026-2030 ; et de reconnaître ces résultats comme une ressource importante, contribuant à stimuler les moteurs de croissance pour atteindre les objectifs de croissance économique, parallèlement aux autres moteurs de croissance traditionnels.

Le chef du gouvernement a également souligné la nécessité d'intensifier la diffusion d'informations sur les politiques et orientations du Parti, ainsi que sur les lois et réglementations de l'État en la matière.

Le Premier ministre a chargé le ministère des Finances d'élaborer un projet de loi sur les pratiques d'épargne et la lutte contre le gaspillage, qui sera soumis à l'Assemblée nationale pour examen et approbation lors de la 10e session plénière de la XVe législature, prévue en octobre.

Il a été vivement encouragé à recueillir rapidement les idées des ministères et des secteurs afin de finaliser la Stratégie nationale de prévention et de contrôle du gaspillage, puis de la soumettre au Premier ministre pour approbation dans le courant du mois.

Le ministère de la Justice a été invité à finaliser rapidement les décrets détaillant la loi relative à la promulgation des actes juridiques pour 2025 dans un format simplifié et à les soumettre au gouvernement avant le 31 mars, afin de garantir leur entrée en vigueur en même temps que la loi le 1er avril 2025, afin de remédier aux obstacles au processus législatif.

Le dirigeant a également demandé aux ministères et agences d'élaborer et de finaliser rapidement des réglementations et des lignes directrices détaillées pour les lois et résolutions adoptées par la XVe Assemblée nationale lors de sa 9e session extraordinaire, ainsi que l'ordonnance sur les frais de justice en 2024.

Il a souligné l'importance de concentrer les ressources sur les projets en cours et de relancer rapidement les travaux et la mise en service de ceux dont la construction est interrompue afin d'éviter le gaspillage et les pertes.

Une attention particulière doit également être accordée à la mise en œuvre complète de la réforme globale et à la réduction des procédures administratives et des coûts de conformité pour les particuliers et les entreprises.

La mise en œuvre d'une gouvernance intelligente et de la transformation numérique constitue une solution révolutionnaire pour améliorer l'efficacité de la gestion de l'État, contribuer à accroître la transparence et réduire les pertes et le gaspillage dans la gestion et l'utilisation des ressources de l'État, a-t-il souligné, ajoutant qu'elle constitue un outil efficace de prévention du gaspillage à tous les niveaux et dans tous les secteurs.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également demandé aux ministères, agences et autorités locales d'accélérer l'application des technologies numériques, de l'intelligence artificielle (IA) et du big data dans la gestion et la supervision et synchroniser l’infrastructure numérique et interconnecter les systèmes de données entre les agences pour éviter la situation où chaque unité exploite un système distinct, ce qui entraîne une fragmentation des données et des difficultés de gestion et d’utilisation des informations.

