La ville tchèque de Chrastava perpétue le souvenir de la visite de Hô Chi Minh

Une plaque commémorative commémorant la visite historique du président Hô Chi Minh dans la ville tchèque de Chrastava en 1957 a été officiellement inaugurée lundi 19 mai à l’occasion du 135 e anniversaire de naissance du président Hô Chi Minh et du 75 e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République tchèque.

L’événement était organisé conjointement par l’ambassade du Vietnam en République tchèque, les autorités de Chrastava, l’Union des associations vietnamiennes en Europe, l’Association des Vietnamiens en République tchèque et ses sections locales.

Dans son discours, l’ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoài Nam, a souligné l’importance du monument historique à la fois symbole fort de l’amitié durable entre les deux pays. Il a souligné que le site commémoratif sera un lieu où la diaspora vietnamienne en République tchèque pourra honorer le président Hô Chi Minh, se souvenir de son patrimoine et renforcer les liens communautaires.

Le diplomate exprimé l’espoir que les autorités locales continueront de soutenir la préservation du site et la promotion de ses valeurs, aidant ainsi les habitants à comprendre l’importance de la visite du président Hô Chi Minh. Il a souligné que la sensibilisation des jeunes générations à cette histoire les incitera à cultiver l’amitié de longue date entre les deux nations.

L’ambassadeur Duong Hoài Nam a remercié chaleureusement les habitants et les dirigeants de Chrastava, et en particulier le maire Michael Canov, pour leur respect et leur affection envers le président Hô Chi Minh, figure emblématique de l’histoire vietnamienne.

Michael Canov a pour sa part rappelé l’importance de cette visite, la première d’un chef d’État vietnamien à Chrastava. Lors de ce voyage en juillet 1957, le président Hô Chi Minh a rencontré des centaines d’enfants de troupe vietnamiens qui étudiaient et vivaient dans la ville. Ces enfants, confiés aux soins d’enseignants, de bienfaiteurs et des autorités locales tchèques, ont été élevés dans un esprit de solidarité internationale et de profonde amitié entre les deux nations.

Il a affirmé que les liens entre Chrastava et la communauté vietnamienne est profondément ancré dans une histoire commune et qu’il est fort présent depuis des années. Il a exprimé sa profonde gratitude pour les contributions de la communauté vietnamienne, en particulier sa solidarité lors des inondations de 2010 et de la pandémie de COVID-19, ainsi que pour son soutien constant au développement socio-économique de Chrastava ces dernières années.

