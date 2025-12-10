Vietnam et PNUD renforcent ensemble le leadership féminin

Une délégation du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Vietnam, conduite par Ramla Khalidi, représentante résidente, a eu une séance de travail, le 10 décembre, avec Nguyên Thi Tuyên, membre du Comité central du Parti, vice- présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV).

>> Le Vietnam est prêt à accompagner le PNUD dans la promotion du développement durable en Asie-Pacifique

>> Le PNUD soutient les solutions plastiques durables au Vietnam

>> Gouvernance publique : le Vietnam intensifie la coopération internationale

Photo : PNVN

Lors de l’entretien, Nguyên Thi Tuyên a salué la coopération étroite et le soutien constant du PNUD dans la mise en œuvre des priorités de développement du Vietnam, notamment dans les domaines des Objectifs de développement durable, de la lutte contre le changement climatique et de la transition énergétique. Elle a souligné que ces programmes et projets apportent des contributions essentielles à la stratégie de développement durable du pays.

Elle a rappelé que le Vietnam vient d’achever la réorganisation des unités administratives et du système de gouvernance locale selon un modèle à deux niveaux. Cette réforme, qualifiée de « décision stratégique », constitue une étape majeure dans la rationalisation de l’appareil administratif en vue d’améliorer son efficacité et sa performance. Dans ce contexte, le Front de la Patrie du Vietnam continue de jouer un rôle central non seulement dans la mobilisation sociale et le renforcement du bloc de grande union nationale, mais aussi dans la consolidation de la confiance du peuple envers le Parti et l’État et dans la promotion de la solidarité – une valeur profondément enracinée dans la culture vietnamienne.

S’agissant de l’Union des femmes du Vietnam, Nguyên Thị Tuyên a indiqué que l’organisation, conformément à la Constitution et à son propre statut, opère de manière relativement autonome tout en maintenant sa mission centrale : représenter et protéger les droits et intérêts légitimes des femmes, promouvoir l’égalité des sexes, sensibiliser et accompagner les femmes dans la mise en œuvre des lignes directrices du Parti et des politiques de l’État. L’UFV constitue par ailleurs un véritable pont entre les autorités et les femmes, en plus d’être la force politique et sociale clé dans les mouvements féminins à travers le pays.

L’Union continue également d’assurer un rôle majeur dans la formation et la promotion des femmes cadres. Selon les statistiques, pour le mandat 2025-2030, la proportion de femmes élues aux comités du Parti au niveau communal atteint 27,42%, et aucune localité ne se situe en dessous de 20%. Au niveau provincial, la proportion de femmes dans les comités du Parti est de 18,64%. Ces deux chiffres dépassent l’objectif de 15% fixé par la Directive n°45-CT/TW du Politburo relative aux congrès du Parti à tous les niveaux en préparation du XIIIe Congrès national du Parti.

Le Parti et l’État vietnamien ont également adopté de multiples politiques visant à accroître la participation des femmes aux postes de direction, avec pour objectif qu’environ 35% de femmes se portent candidates aux élections de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires pour la période 2026-2031. La présence croissante de femmes à des postes clés - notamment la première femme présidente du FPV et une femme vice-Première ministre - illustre les progrès remarquables accomplis dans l’élévation du statut et de la voix des femmes dans la gouvernance du pays.

De son côté, Mme Khalidi a exprimé son accord avec les orientations du Vietnam visant à encourager les femmes à participer au développement de l’économie verte, de la production durable et de la gouvernance numérique. Le PNUD souhaite poursuivre sa coopération avec le Vietnam afin de renforcer la présence féminine dans les postes de direction et dans les organes élus, en particulier au niveau de l’Assemblée nationale, des provinces et des communes.

Le PNUD se tient également prêt à accompagner l’Union des femmes du Vietnam dans les projets liés à l’autonomisation économique des femmes, à l’entrepreneuriat, à l’accès aux financements, à l’élaboration des politiques publiques et à la promotion de l’égalité des sexes.

L’organisation onusienne souhaite en outre maintenir sa coopération avec le Front de la Patrie du Vietnam et ses organisations membres, contribuant ainsi à l’objectif commun d’un développement durable, d’une croissance à deux chiffres et de la réalisation de l’ambition de faire du Vietnam un pays à revenu élevé d’ici 2045.

VNA/CVN







