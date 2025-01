Le Vietnam est prêt à accompagner le PNUD dans la promotion du développement durable en Asie-Pacifique

>> Le représentant adjoint du PNUD au Laos impressionné par les réussites du Vietnam

>> Le PNUD salue l’engagement du Vietnam aux mécanismes internationaux des droits de l'homme

Photo : VNA/CVN

Les participants à ce dialogue, issus du PNUD, de la Banque mondiale et des pays de la région, ont discuté des nouvelles tendances et des nouveaux défis concernant les perspectives de développement en Asie-Pacifique, et partagé leurs expériences nationales en matière d'ajustement des stratégies de développement pour s'adapter au nouveau contexte et éviter le "piège du revenu intermédiaire".

Les discussions ont porté sur des politiques liées à la transition verte, à la transformation numérique, à l'application de la science, de la technologie et de l'intelligence artificielle. Des propositions ont également été formulées pour renforcer la coopération entre le PNUD et les pays de la région dans un avenir proche.

S'exprimant lors du dialogue, l'ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a présenté la vision de développement du Vietnam à l'horizon 2045, les réalisations socio-économiques marquantes de l'année 2024, ainsi que les priorités stratégiques visant à stimuler une nouvelle dynamique de croissance et à garantir un développement durable et inclusif.

Le représentant vietnamien a souligné l'importance de promouvoir la science, la technologie et l'innovation, d'accélérer la transition vers une économie basée sur le savoir, plus verte et durable, tout en assurant la justice sociale et le progrès afin que personne ne soit laissé pour compte.

Dang Hoàng Giang a affirmé que tout au long de son parcours de développement, le Vietnam considère les Nations unies comme un partenaire fiable. Il a également réitéré l'engagement du pays à continuer de coopérer étroitement avec le PNUD dans la mise en œuvre de programmes et de projets de développement dans les années à venir.

VNA/CVN